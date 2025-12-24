Quem venceu o BBB 21?

Juliette foi a vencedora do Big Brother Brasil 21, edição marcada por uma das maiores votações da história do reality show. A paraibana conquistou 90,15% dos votos na final, superando Fiuk e Camilla de Lucas, ambos do grupo Camarote, e garantiu o prêmio de R$ 1,5 milhão.

A 21ª edição do BBB foi a segunda a adotar o formato Pipoca e Camarote e ocorreu em meio ao contexto da pandemia de Covid-19. O programa estreou em 25 de janeiro de 2021 e terminou em 4 de maio, após 100 episódios, com 20 participantes na disputa pelo título.

Juliette entrou no reality como Pipoca. Natural de Campina Grande, na Paraíba, ela morava em João Pessoa quando foi confinada, e atuava como maquiadora e advogada. Ao longo da temporada, destacou-se como a única participante do grupo anônimo a chegar à final, após a eliminação de Gil do Vigor, que terminou em quarto lugar.

Vitória histórica e trajetória após o reality

Na final, Juliette disputou o prêmio com Fiuk e Camilla de Lucas, ambos do grupo Camarote. O resultado da votação ficou em:

Juliette: 90,15% dos votos

Camilla de Lucas: 5,23%

Fiuk: 4,62%

Com esse percentual, a campeã entrou para o ranking das maiores votações da história do programa. Ela ocupa o terceiro lugar, atrás apenas de:

Fael, vencedor do BBB 12, com 92%

Diego Alemão, vencedor do BBB 7, com 91%

A edição também ficou marcada por outros acontecimentos relevantes. Karol Conká deixou o programa com a maior rejeição já registrada no reality. O BBB 21 ainda teve um paredão falso envolvendo Carla Diaz. Esses episódios ampliaram a repercussão da temporada.

Após o reality, Juliette consolidou carreira como influenciadora digital. Ela se tornou embaixadora de marcas e investiu parte do prêmio em bens para a família. Também passou a apostar na carreira musical. A artista lançou o álbum “Ciclone” e o projeto “São Juão”, com releituras de músicas populares.