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10 legendas criativas para postar no Instagram no Dia dos Namorados

Declarações românticas podem ser usadas em publicações para homenagear parceiros e compartilhar momentos especiais

19 February 2025, Bavaria, Munich: The logo of the Instagram app can be seen on the display of a smartphone on 19.02.2025. Instagram is a social media network that focuses on video and photo sharing and is operated by Meta Platforms. Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images) (picture alliance/Getty Images)

19 February 2025, Bavaria, Munich: The logo of the Instagram app can be seen on the display of a smartphone on 19.02.2025. Instagram is a social media network that focuses on video and photo sharing and is operated by Meta Platforms. Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images) (picture alliance/Getty Images)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de junho de 2026 às 08h28.

Última atualização em 12 de junho de 2026 às 09h49.

O Dia dos Namorados é uma das principais datas comemorativas dedicadas aos relacionamentos amorosos e costuma ser celebrado com encontros, presentes e declarações públicas de carinho.

Com o crescimento das redes sociais, muitos casais aproveitam a ocasião para compartilhar fotos e momentos especiais acompanhados de legendas românticas. As frases podem resumir sentimentos, registrar memórias e homenagear a pessoa amada.

As publicações costumam reunir desde declarações mais diretas até mensagens sobre companheirismo, parceria e a importância de dividir a vida com alguém especial.

Quando é o Dia dos Namorados em 2026?

O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil. Em 2026, a data será celebrada em uma sexta-feira.

A celebração brasileira ocorre tradicionalmente na véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como o santo casamenteiro. A data também movimenta o comércio, especialmente nos setores de presentes, flores, restaurantes e experiências para casais.

Veja legendas de Dia dos Namorados para Instagram

  • Meu lugar favorito sempre foi ao seu lado. Feliz Dia dos Namorados!
  • Dois corações, uma história e muitos momentos ainda para viver.
  • O amor mora nos detalhes: nos risos, nos abraços e na escolha diária de estar juntos.
  • Minha melhor aventura tem o seu nome. Feliz Dia dos Namorados!
  • Que nunca faltem motivos para sorrir juntos e celebrar o nosso amor.
  • A vida fica mais bonita quando encontramos alguém para dividir o caminho.
  • Meu presente favorito não veio em uma caixa: veio em forma de você.
  • Hoje é dia de celebrar quem transforma dias comuns em memórias especiais. Feliz Dia dos Namorados!
  • Amor é encontrar alguém que faz o mundo parecer um lugar melhor.
  • Nosso amor, nossa história, nossos momentos. Que venham muitos capítulos pela frente.
  • A melhor parte da vida é ter alguém especial para compartilhar cada instante.
  • Feliz Dia dos Namorados para todos que acreditam que o amor está nas pequenas coisas.
Acompanhe tudo sobre:Dia dos Namorados

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