10 legendas criativas para postar no Instagram no Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados é uma das principais datas comemorativas dedicadas aos relacionamentos amorosos e costuma ser celebrado com encontros, presentes e declarações públicas de carinho.

Com o crescimento das redes sociais, muitos casais aproveitam a ocasião para compartilhar fotos e momentos especiais acompanhados de legendas românticas. As frases podem resumir sentimentos, registrar memórias e homenagear a pessoa amada.

As publicações costumam reunir desde declarações mais diretas até mensagens sobre companheirismo, parceria e a importância de dividir a vida com alguém especial.

Quando é o Dia dos Namorados em 2026?

O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil. Em 2026, a data será celebrada em uma sexta-feira.

A celebração brasileira ocorre tradicionalmente na véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como o santo casamenteiro. A data também movimenta o comércio, especialmente nos setores de presentes, flores, restaurantes e experiências para casais.

Veja legendas de Dia dos Namorados para Instagram