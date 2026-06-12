10 legendas criativas para postar no Instagram no Dia dos Namorados

19 February 2025, Bavaria, Munich: The logo of the Instagram app can be seen on the display of a smartphone on 19.02.2025. Instagram is a social media network that focuses on video and photo sharing and is operated by Meta Platforms. Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by Matthias Balk/picture alliance via Getty Images) (picture alliance/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 12 de junho de 2026 às 08h28.
Última atualização em 12 de junho de 2026 às 09h49.
O Dia dos Namorados é uma das principais datas comemorativas dedicadas aos relacionamentos amorosos e costuma ser celebrado com encontros, presentes e declarações públicas de carinho.
Com o crescimento das redes sociais, muitos casais aproveitam a ocasião para compartilhar fotos e momentos especiais acompanhados de legendas românticas. As frases podem resumir sentimentos, registrar memórias e homenagear a pessoa amada.
As publicações costumam reunir desde declarações mais diretas até mensagens sobre companheirismo, parceria e a importância de dividir a vida com alguém especial.
A celebração brasileira ocorre tradicionalmente na véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como o santo casamenteiro. A data também movimenta o comércio, especialmente nos setores de presentes, flores, restaurantes e experiências para casais.