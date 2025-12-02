Quem ganhou o BBB 3? Relembre a trajetória do campeão

BBB 3: edição apresentou novas dinâmicas que vieram pra ficar (Globo/Reprodução)
2 de dezembro de 2025
A terceira edição do BBB foi ao ar em 14 de janeiro de 2003 e teve 78 dias de confinamento. Dessa vez, o reality trouxe várias novidades que depois se tornariam tradição, como as figuras do Anjo e o conceito de imunidade.
O grande campeão foi Dhomini, à época com 30 anos, e natural de Goiânia, capital de Goiás. O participante venceu com 51% dos votos, diante dos 49% de Elane. Como prêmio, ele levou R$ 500 mil e um carro.
No reality, Dhomini teve um romance com Sabrina Sato, na época com 22 anos, eliminada justamente em um paredão com o futuro vencedor da edição.
O romance durou pouco após o fim do programa, mas Sabrina aproveitou a visibilidade para consolidar sua carreira na televisão, integrando o programa Pânico na TV (RedeTV!), Pânico na Band (TV Bandeirantes), Programa da Sabrina (TV Record) e, em 2022, retornou para a TV Globo.
Em 2004, Dhomini tentou seguir carreira política. Naquele ano, disputou uma vaga para vereador em Goiânia, sem sucesso.
Já em 2010, lançou sua candidatura a deputado estadual, mas abandonou a disputa poucos dias antes do pleito por desentendimentos com o PR, partido ao qual estava filiado. No ano seguinte, assumiu um cargo na Secretaria Estadual de Agricultura, novamente em Goiás.
Em entrevistas, o goiano afirma ter gastado todo o prêmio do reality em aplicações mal sucedidas. De acordo com Dhomini, o valor foi colocado em compra de imóveis, terrenos, um posto de combustível e até em sua carreira musical — ele chegou a formar uma dupla sertaneja, a Dhoni & Dhomini.
Em 2013, com 40 anos e como “veterano”, ele retornou ao BBB 13 na tentativa de repetir o feito, mas foi eliminado no segundo paredão da edição, com 54% dos votos.