Quem foi o vencedor do BBB 2? Relembre a trajetória do campeão

O BBB 2 estreou em 14 de maio de 2002 e agitou o Brasil por 71 dias até a grande final em 23 de julho de 2002 — a única vez em que o programa teve duas edições no mesmo ano.

No confinamento, quem conquistou o público foi um participante com o perfil "sossegado": o vaqueiro de São Paulo, Rodrigo Leonel, carinhosamente apelidado de “Cowboy”.

Disputando a final com Manuela Saadeh, Cowboy foi consagrado campeão com 65% dos votos, enquanto Manuela ficou com 35%. Com a conquista, Rodrigo levou para casa R$ 500 mil e um carro.

Vida longe dos holofotes

Depois do sucesso no BBB 2, Leonel decidiu manter distância da mídia. Ele nunca tentou uma carreira artística ou na televisão e revelou que escolheu retomar sua vida no interior de São Paulo, focando no trabalho com cavalos e atividades rurais.

O prêmio conquistado acabou não rendendo como ele esperava. Em entrevistas, Rodrigo contou que investiu boa parte da quantia comprando cerca de mil bezerros e pagando o aluguel de uma fazenda para criação, mas o negócio não prosperou.

Atualmente, Cowboy vive em Ribeirão Preto (SP) e divide seu tempo entre domar cavalos, atuar como treinador e prestar consultoria para fazendas e propriedades rurais.