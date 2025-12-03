Quem ganhou o BBB 6? Relembre a trajetória do campeão

A auxiliar de enfermagem Mara Viana venceu o Big Brother Brasil 6, exibido em 2006, após 78 dias de confinamento. Ela recebeu 47% dos votos e conquistou o prêmio de R$ 1 milhão, tornando-se a segunda mulher campeã do reality show depois de Cida Santos, vencedora do BBB 4.

Na final, Mara disputou o prêmio com a modelo Mariana Felício, que ficou em segundo lugar e recebeu R$ 50 mil, e com o professor Rafael, terceiro colocado, que levou R$ 30 mil.

A temporada também teve dois participantes selecionados por sorteio: Agustinho e a própria Mara, escolhidos antes do início da competição.

Trajetória de Mara Viana dentro e fora da casa

Durante o programa, Mara enfrentou dois paredões, venceu uma liderança e manteve relações estáveis com a maior parte dos participantes. A edição teve poucas rupturas internas, e os confinados permaneceram em grande parte alinhados ao longo da temporada.

Após a vitória, Mara destinou parte do prêmio ao tratamento da filha, Aracy Viana, que tinha paralisia cerebral. A jovem, que tinha 6 anos à época, concluiu o curso de Direito. A campeã também investiu em empreendimentos comerciais e se formou em Teologia.

Em 2024, Mara disputou a eleição para vice-prefeita de Porto Seguro (BA), integrando a chapa de Luigi Rotunno pelo PSDB.