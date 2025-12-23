Campeã do BBB 25 revela como gastou o prêmio de R$ 2,7 milhões

A campeã do BBB 25, Renata Saldanha afirmou que utilizou o prêmio de R$ 2,720 milhões para investir em projetos pessoais e familiares após o fim do reality show da TV Globo. Segundo a bailarina, o valor foi direcionado principalmente para a criação de sua marca de roupas e para a reforma da casa da mãe.

Em entrevista ao site Notícias da TV, Renata explicou que a participação no programa representou uma mudança significativa em sua rotina profissional. Antes do confinamento, ela atuava como professora de balé. Após a vitória, passou a se dedicar majoritariamente ao trabalho como influenciadora digital e empreendedora.

Ao entrar no BBB, ela relatou que não considerava a vitória como algo certo. A percepção de que o público se identificava com sua trajetória surgiu apenas nas etapas finais do programa. Até o anúncio do resultado, afirmou ter mantido uma postura cautelosa em relação às expectativas.

Trajetória no BBB 25

Renata também contou que a experiência do confinamento teve impactos em sua saúde física. Segundo a ex-participante, mudanças na alimentação durante o programa resultaram em ganho de peso e alterações metabólicas, o que exigiu acompanhamento médico após o término do reality. Ela afirmou ainda que o quadro está em recuperação.

Apesar das dificuldades, Renata declarou que não cogitou desistir do jogo. Segundo ela, houve momentos de insegurança, mas a lembrança dos objetivos pessoais e da oportunidade de participar do programa foi determinante para seguir até a final.

Prêmio

Ao falar sobre o destino do prêmio, Renata explicou que o principal investimento foi a criação da marca de roupas Lire. Além disso, parte do valor foi usada para melhorias na casa da mãe. A campeã destacou que a conquista permitiu iniciar uma nova fase profissional fora do programa.

Questionada sobre a possibilidade de participar de outro reality show, Renata afirmou que não pretende voltar a um confinamento no momento. Segundo ela, a prioridade agora é consolidar a carreira e aproveitar as oportunidades surgidas após o BBB 25.