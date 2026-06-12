Taylor Swift é a mulher mais jovem da história a entrar no Songwriters Hall of Fame

Na quinta-feira, 11, enquanto o mundo assistia à abertura da Copa do Mundo no Azteca, Taylor Swift estava no Marriott Marquis Hotel, em Nova York, recebendo um dos prêmios mais importantes da música americana.

Aos 36 anos, ela foi induzida ao Songwriters Hall of Fame (o salão da fama dos compositores), tornando-se a mulher mais jovem da história a receber a honraria e a segunda pessoa mais jovem de todos os tempos. O único mais novo foi Stevie Wonder, induzido aos 32 anos em 1983.

A cerimônia foi a 55ª edição do evento. Para ser elegível, um compositor precisa ter pelo menos 20 anos de carreira contados a partir do primeiro single comercial.

Swift mal passou do limite: "Tim McGraw", seu primeiro single, foi lançado em junho de 2006. Exatamente 20 anos antes da cerimônia desta quinta. O timing não foi coincidência.

O discurso

Swift subiu ao palco com a voz rouca, que ela atribuiu às comemorações do jogo histórico da NBA entre New York Knicks e San Antonio Spurs na quarta-feira, 12.

Quem a apresentou foi Steven Spielberg, escolha que ela explicou no discurso. "Quando o Songwriters Hall of Fame me perguntou sobre meus heróis e os criativos que moldaram minha narrativa, eu disse o nome do Steven."

O discurso foi emocionado. Swift falou sobre a família que largou tudo na Pensilvânia e se mudou para Nashville, no Tennessee, quando ela ainda era adolescente, para apoiar sua carreira. "Nunca vou conseguir expressar minha gratidão", disse ela, segurando as lágrimas.

Para jovens compositores na plateia, deixou um conselho. "Você precisa priorizar o que ama. Porque vai precisar disso."

Sobre o próprio processo criativo, afirmou que "foi instintivo". "Ninguém me ensinou a fazer isso", disse.

🚨 Taylor Swift’s full speech at Songwriters Hall of Fame induction. pic.twitter.com/SK5S5bRmhU — Taylor Swift Updates (@TSUpdating) June 12, 2026

As músicas reconhecidas

As canções oficialmente reconhecidas pelo Songwriters Hall of Fame incluem "Love Story", "Blank Space", "Anti-Hero", "The Last Great American Dynasty" e "All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version)".

São cinco décadas de estilos diferentes — do country adolescente ao pop global ao indie folk — comprimidas numa lista que representa o argumento mais claro para a entrada de Swift no salão.

Os outros induzidos

A classe de 2026 inclui Alanis Morissette, que na mesma semana se apresenta na cerimônia de abertura da Copa do Mundo no Canadá, Kenny Loggins, Gene Simmons e Paul Stanley do Kiss, Christopher "Tricky" Stewart, Terry Britten e Graham Lyle e Walter Afanasieff.

John Fogerty recebeu o prêmio Johnny Mercer Award e encerrou seu discurso de quase 30 minutos com uma frase sobre ter reconquistado os direitos sobre seu catálogo aos 80 anos. "Recuperei minhas músicas!"

O detalhe que completa a semana

Swift estava acompanhada do noivo Travis Kelce e das mães de ambos, Andrea Swift e Donna Kelce, na cerimônia. Os pais de Swift e Kelce, Scott e Ed, respectivamente, também estavam no evento.

Na terça-feira, 9, ela havia se apresentado na estreia do Toy Story 5 em Los Angeles, cantando "I Knew It, I Knew You" ao vivo pela primeira vez e fazendo um dueto com Randy Newman em "You've Got a Friend in Me".

Na quarta, viu o Knicks vencer o campeonato da NBA.

Na quinta, entrou para o salão da fama dos compositores. É o tipo de semana que só faz sentido quando seu nome é Taylor Swift.