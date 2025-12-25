Quem venceu o BBB 19? Veja como foi

A 19ª edição do Big Brother Brasil começou em 15 de janeiro de 2019 e chegou ao fim em 12 de abril do mesmo ano, sob o comando de Tiago Leifert.

A grande final foi disputada entre Paula von Sperling e Alan Possamai. Paula foi consagrada campeã do BBB 19 com 61,09% dos votos do público. Com a vitória, ela levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão e um carro Fiat Argo.

Expulsão na reta final

Um dos momentos mais marcantes da reta final foi a expulsão de Hariany Almeida, que aconteceu a apenas um dia da final. A participante foi desclassificada após agredir Paula, durante uma discussão. A decisão da produção mudou completamente a configuração da final, que passou a ter apenas dois concorrentes.

Vida pós-BBB

Mineira da cidade de Sete Lagoas, Paula Von Sperling teve uma passagem marcada por diversas polêmicas, com acusações de racismo e de intolerância religiosa.

Após o BBB, Paula se tornou influenciadora digital e apareceu em programas de TV. Com o tempo, ela reduziu sua presença na mídia tradicional e passou a focar mais nas redes sociais e em projetos pessoais. Atualmente, ela acumula 2,9 milhões de seguidores no Instagram.