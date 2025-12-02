Quem ganhou o BBB 1? Relembre a trajetória do campeão

A primeira edição do Big Brother Brasil — o BBB1 — estreou em 29 de janeiro de 2002 e foi ao ar até 2 de abril do mesmo ano. Com 12 participantes e duração de 64 dias (a mais curta da história do reality), o programa trouxe ao público a possibilidade de acompanhar a jornada de desconhecidos em busca de um prêmio em dinheiro.

O vencedor da edição foi o dançarino e modelo paulista Kleber Bambam, na época com 24 anos, natural de Campinas, no interior de São Paulo. Com 68% dos votos na final — contra a segunda colocada Vanessa Pascale —, Kleber faturou o prêmio de R$ 500 mil.

Durante o confinamento, Kleber encantou o público pela simpatia e por sua famosa "boneca de vassoura" apelidada de "Maria Eugênia", que virou uma espécie de confidente no reality.

A vitória de Kleber Bambam marcou o início de um fenômeno social no país: o sucesso do reality show e a transformação de anônimos em figuras públicas rapidamente. Desde então, o BBB se tornou um dos programas mais assistidos do Brasil.

A vida após o Big Brother

Após vencer o BBB, Bambam usou a visibilidade para apostar na carreira artística. Ele atuou como humorista e ator na TV, participando do seriado A Turma do Didi, da TV Globo, entre 2003 e 2005.

Em 2013, Bambam foi convidado a retornar ao reality com os ex-participantes Dhomini Ferreira (BBB3), Fani Pacheco (BBB7), Natália Casassola (BBB8), Anamara Barreira (BBB10) e Eliéser Ambrósio (BBB10). Porém, apesar da experiência, ele decidiu sair por conta própria. E desistiu depois de apenas cinco dias de confinamento.