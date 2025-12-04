Quem venceu o BBB 10? Edição é uma das favoritas do público

O Big Brother Brasil 10, exibido entre janeiro e março de 2010, marcou a história do reality por trazer participantes de edições anteriores pela primeira vez e também por uma final emocionante. O grande vencedor foi Marcelo Dourado, que havia participado do BBB 4 e retornou ao programa.

Na disputa, também estavam Fernanda e Cadu, e o público decidiu o vencedor com mais de 154 milhões de votos, o maior número já registrado até então. O prêmio de R$ 1,5 milhão, à época, foi o maior valor já oferecido.

A edição foi marcada pela divisão dos participantes em "tribos": os Belos, os Sarados, os Cabeças, os Ligados e um dos mais populares, os Coloridos, que contava com concorrentes como Dicesar e Serginho.

Vida após o BBB

Após vencer o BBB 10, Marcelo Dourado aproveitou a visibilidade para participar de eventos, campanhas publicitárias e programas de TV.

Com o passar dos anos, Dourado voltou a se dedicar ao mundo das artes marciais.

Ele reforçou sua presença no jiu-jitsu e no MMA, participou de projetos relacionados a esportes de luta e chegou a dar aulas, mantendo um estilo de vida mais reservado.