Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Como assistir ao BBB ao vivo 24 horas?

Transmissão contínua permite acompanhar conversas, estratégias e a rotina dos participantes ao longo do dia

BBB: programa será exibido 24 horas pelo Globoplay (Reprodução/Gshow /Reprodução)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 06h46.

O Big Brother Brasil é um dos realities mais acompanhados do país, e para muitos fãs, assistir apenas aos programas exibidos na TV aberta não é suficiente. A curiosidade sobre o que acontece dentro da casa ao longo do dia levou a Globo a investir em transmissões contínuas, permitindo que o público acompanhe os participantes em tempo real, sem cortes, 24 horas por dia.

É possível assistir ao BBB ao vivo durante todo o dia pelo Globoplay. A plataforma de streaming da Globo oferece câmeras exclusivas espalhadas pela casa, mostrando os quartos, cozinha, área externa e sala. Os assinantes podem alternar entre os ângulos disponíveis e acompanhar conversas, estratégias e momentos de convivência que muitas vezes não aparecem na edição exibida na televisão. Além das câmeras ao vivo, o Globoplay também disponibiliza programas extras, resumos diários e conteúdos exclusivos sobre o reality.

Fim do pay-per-view

A Globo encerrou o modelo de pay-per-view do Big Brother Brasil para a TV por assinatura no final de 2024. A decisão foi tomada para fortalecer o Globoplay e pelos índices baixos de audiência pelo pay-per-view no BBB 24, apesar da edição ser considerada um "sucesso".

Quando começa o BBB 26?

A nova edição do BBB estreia no dia 12 de janeiro de 2026 e promete mudanças no desenrolar do reality, mais poder de decisão do público e ex-BBBs retornando ao jogo. Além da transmissão 24 horas, é pelo Globoplay que o público poderá mudar o rumo do jogo, escolhendo quais participantes vão entrar e quais vão sair, entre outras dinâmicas.

Acompanhe tudo sobre:BBBGloboplay

