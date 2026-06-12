Ibovespa repercute inflação no Brasil e humor estrangeiro com IPO da SpaceX

O Ibovespa opera em alta nesta sexta-feira, 12, avançando 0,39%, aos 172.16 pontos, em um pregão marcado pela melhora do apetite por risco nos mercados globais. Os investidores repercutem sinais de um possível acordo entre Estados Unidos e Irã, a queda dos preços do petróleo e os dados de inflação divulgados no Brasil. O dólar comercial recua 0,50%, negociado a R$ 5,07, enquanto o petróleo também cai.

Vale (VALE3) sobe 0,91%. Os bancos também sustentam parte dos ganhos, com Itaú Unibanco (ITUB4) avançando 1,23%, Bradesco (BBDC4), 1,24% e BTG Pactual (BPAC11), 1,13%; este último é do mesmo grupo controlador da EXAME. As maiores altas são da Eletrobras (EGIE3), 3,27%, Cyrela (CYRE3) 2,32% e MRV (MRVE3), 2,30%.

Na direção oposta, Petrobras acompanha a forte queda do petróleo, com PETR4 recuando 0,89% e PETR3 cedendo 0,41%. Entre as maiores perdas do índice, Copasa (CSMG3) tombava 4,14%, seguida por Braskem (BRKM5) e C&A (CEAB3) que também figuravam entre os destaques de baixa.

Investidores repercutem a desaceleração do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) para 0,58% em maio e acompanham a agenda do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que participa de reunião com representantes do mercado financeiro durante a tarde.

Ao longo do pregão, a evolução das negociações entre Estados Unidos e Irã, o comportamento do petróleo e o desempenho dos mercados internacionais devem continuar ditando o rumo dos ativos domésticos.

Petróleo cai com expectativa de acordo com Irã

Os preços internacionais do petróleo recuam após relatos de que Irã e Estados Unidos avançam nas negociações para encerrar o conflito no Oriente Médio. O Brent para agosto cai 1,10%, a US$ 89,39 por barril, enquanto o West Texas Intermediate (WTI) perde 1,33%, negociado a US$ 86,54.

O movimento ocorre após a imprensa estatal iraniana divulgar detalhes de uma proposta que prevê a reabertura do Estreito de Ormuz em até 30 dias e o alívio das sanções americanas ao setor petrolífero iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que um acordo para encerrar a guerra estaria próximo da conclusão.

Bolsas americanas operam de olho na estreia da SpaceX

Os principais índices de Wall Street avançam impulsionados pela perspectiva de paz no Oriente Médio e pela expectativa em torno da abertura de capital da SpaceX.

A companhia entrou para a história do mercado financeiro ao realizar a maior oferta pública inicial de ações (IPO) já registrada. A companhia, fundada por Elon Musk, levantou cerca de US$ 75 bilhões com sua estreia na Nasdaq, nesta sexta-feira, 12, em uma operação que mais do que dobrou o recorde anterior da Saudi Aramco, que captou US$ 29,4 bilhões em sua abertura de capital, em 2019.

A empresa vendeu 555,6 milhões de ações ao preço de US$ 135 cada. Com a precificação, a SpaceX passou a valer aproximadamente US$ 1,77 trilhão em bolsa, ou cerca de US$ 1,8 trilhão em valor totalmente diluído, considerando opções e ações restritas concedidas a funcionários.

O valuation coloca a companhia diretamente no grupo das empresas trilionárias e entre as dez maiores companhias de capital aberto do mundo, superando inclusive a Tesla, também controlada por Musk. A avaliação aproxima o empresário do marco inédito de tornar-se o primeiro trilionário da história.

O Dow Jones sobe cerca de 0,31%, enquanto o S&P 500 avança 0,08%. O Nasdaq oscila próximo da estabilidade a 0,09%.

O mercado também monitora possíveis impactos da operação sobre o fluxo de recursos destinados ao setor de tecnologia e inteligência artificial (IA).

Mercados europeus reagem ao alívio das tensões globais

As bolsas europeias operam em forte alta, refletindo o avanço das negociações entre Estados Unidos e Irã e indicadores econômicos divulgados na região.

O índice pan-europeu Stoxx 600 sobe 1,28%. Em Frankfurt, o DAX avança 1,27%, enquanto o CAC 40, de Paris, ganha 1,62%. Em Londres, o FTSE 100 sobe 1,07%, e o FTSE MIB, da Itália, avança 1,65%.

O setor de turismo lidera os ganhos no continente. Empresas aéreas e de viagens reagem positivamente à queda do petróleo e à perspectiva de redução dos riscos geopolíticos.

Além disso, a inflação anual da Alemanha desacelerou para 2,6% em maio, enquanto o Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido recuou 0,1% em abril.

Bolsas asiáticas encerram sessão em alta generalizada

Os mercados asiáticos fecharam em território positivo, acompanhando o otimismo dos investidores com a possível resolução do conflito no Oriente Médio e a expectativa pela estreia da SpaceX nos Estados Unidos.

O principal destaque foi a Coreia do Sul, onde o Kospi saltou 4,6%. No Japão, o Nikkei 225 avançou 2,81%. Na China, o CSI 300 subiu 1,2%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, registrou alta de 1,6%. Na Austrália, o S&P/ASX 200 encerrou o pregão com valorização de 1,98%.