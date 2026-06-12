Facebook e Instagram estão fora do ar? Redes sociais da Meta têm instabilidade nesta sexta

O Facebook e o Instagram passavam por instabilidades nesta sexta-feira, 12. Segundo usuários, as redes sociais da Meta apresentavam uma série de problemas, incluindo a falta de curtidas e comentários no Instagram e falta de carregamento no Facebook.

Segundo o site Downdetector, o número de notificações de falhas aumentou abruptamente por volta das 10h40, no horário de Brasília. Entre os problemas reportados na plataforma estão contas sendo desconectadas automaticamente, stories que não carregam, falhas no feed e até a impossibilidade de abrir os aplicativos.

As falhas acontecem no Brasil e em outros países, segundo comentários nas redes sociais.

*Mais informações em instantes