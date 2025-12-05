Quem venceu o BBB 14

O Big Brother Brasil 14 terminou com a vitória de Vanessa Mesquita, que recebeu 53% dos votos na decisão exibida em 2014. A vencedora levou o prêmio de R$ 1,5 milhão. A final contou com Clara Aguilar em segundo lugar e Angela de Moraes em terceiro.

A edição marcou a primeira final composta apenas por mulheres no programa. Também registrou o primeiro casal LGBTQIA+ do reality, formado por Vanessa e Clara, parceria que mobilizou parte do público.

Trajetória de Vanessa durante o BBB 14

O BBB 14 teve 20 participantes, o maior elenco até então. Vanessa foi a segunda participante mais indicada ao paredão, com cinco idas à berlinda. Já Marcelo foi o participante mais indicado, com sete votações.

No quarto paredão, a campeã recebeu o maior número de votos da casa, ao lado de Princy. A participante também manteve rotina intensa de exercícios durante o confinamento, elemento que chamou atenção de outros participantes.

O relacionamento entre Vanessa e Clara começou durante uma festa da edição. A relação tornou-se um dos temas mais comentados pelo público e pelos participantes ao longo da temporada.

No final do programa, Vanessa afirmou que pretendia estudar medicina veterinária, abrir uma clínica para atendimento de animais de pessoas de baixa renda e comprar uma chácara para cuidar de seus próprios animais.

Atuação profissional após o programa

Após o reality, a ex-sister criou o Instituto Pet Van, organização dedicada à defesa dos direitos animais. A vencedora passou a cuidar de dezenas de animais por meio da entidade e de forma particular.

A vencedora também ganhou destaque nas redes sociais ao criar um perfil de conteúdo adulto e publicar fotografias em outros canais digitais. Na ocasião, a participante comentou publicamente procedimentos médicos que realizou, como ninfoplastia e tratamentos com bioestimuladores de colágeno.