Quem venceu o BBB 13

O BBB 13 terminou com a vitória de Fernanda Keulla, que recebeu 62,79% dos votos na decisão da temporada de 2013. A participante levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Nasser ficou em segundo lugar e Andressa em terceiro.

Trajetória dentro do programa

A edição de 2013 dividiu o elenco entre veteranos, ex-participantes que retornaram ao reality, e novatos, que estreavam na atração. Os três finalistas integravam o grupo dos novatos.

O BBB 13 também registrou o primeiro Paredão Falso, incluído como parte da dinâmica daquela temporada.

A participação de Fernanda no programa incluiu um relacionamento com André e vínculo com Andressa e Kamilla. Esses elementos fizeram parte de sua trajetória até a final.

Após vencer o reality, Fernanda deixou a carreira de advogada e passou a atuar como apresentadora, modelo e influenciadora digital. A ex-sister apresentou projetos na TV Globo Minas, integrou equipes do Vídeo Show e do RedeBBB, comandou o programa Encrenca, na RedeTV! e apresentou o Canal Modo Viagem, do Globoplay.

O que se sabe do BBB 26

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia no dia 12 de janeiro de 2026 com mudanças significativas na dinâmica do jogo.

A temporada terá 100 dias de duração e encerramento previsto para 21 de abril. O vencedor receberá R$ 3 milhões, o maior prêmio já oferecido pelo reality show da TV Globo.