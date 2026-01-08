Cartola BBB 26: como baixar o app e se cadastrar no fantasy game

Com a estreia do Big Brother Brasil 26, o Cartola BBB passa a integrar a experiência do público com o reality show. O fantasy game ficará disponível gratuitamente no aplicativo do Cartola e permitirá que o público monte times com os participantes do confinamento. Para jogar, será necessário baixar o app e realizar um cadastro.

O fantasy transforma as dinâmicas do BBB 26 em pontuação. Os usuários escolhem brothers e sisters semanalmente e acumulam pontos conforme o desempenho dos participantes nas provas e eventos da casa. As regras seguem o modelo já utilizado pelo Cartola em outras competições.

O apresentador Tadeu Schmidt anunciou as novidades em vídeo divulgado nas redes sociais.

Como baixar o aplicativo do Cartola BBB 26?

O Cartola BBB 26 funcionará dentro do aplicativo oficial do Cartola. O app estará disponível a partir do dia 9 de janeiro para os sistemas Android e iOS, com download gratuito nas lojas oficiais.

Após o download, o usuário tem acesso a todas as versões do fantasy. O Cartola BBB aparece como uma das opções no menu principal do aplicativo, junto aos jogos ligados ao futebol.

Como fazer o cadastro no Cartola BBB?

O acesso ao Cartola BBB exige uma Conta Globo. Usuários que já possuem cadastro podem entrar com login e senha. Quem ainda não tem conta precisa criar um cadastro antes de acessar o jogo.

O processo solicita dados básicos e é concluído em poucos minutos. Após a confirmação, o usuário pode montar seu time e participar das disputas semanais do fantasy.

É preciso pagar para jogar?

O Cartola BBB 26 é gratuito. Não há cobrança para baixar o aplicativo ou realizar o cadastro. O modelo segue o padrão adotado em outras versões do Cartola.

O fantasy já é utilizado em competições nacionais e internacionais de futebol. Agora, o formato passa a integrar o universo do entretenimento do BBB.

Quem pode participar ?

Podem participar usuários com cadastro ativo no Cartola e Conta Globo válida. O jogo é direcionado para o público maior de idade. A liberação ocorre antes da estreia do BBB 26.

O reality show estreia no dia 12 de janeiro. O Cartola BBB acompanha toda a temporada, com rodadas semanais e atualização constante de pontuação.