Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Quem venceu o BBB 4? Relembre a trajetória da 1ª mulher campeã

Quarta edição do programa, que aconteceu em 2004, teve a primeira vencedora mulher

BBB 4: primeira vencedora mulher era babá quando entrou (Jaq Joner/ TV Globo/Divulgação)

BBB 4: primeira vencedora mulher era babá quando entrou (Jaq Joner/ TV Globo/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 2 de dezembro de 2025 às 13h32.

O Big Brother Brasil 4, que começou no dia 13 de janeiro de 2004, marcou a história do reality por trazer ao público a primeira campeã mulher: Cida, à época com 20 anos.

Trabalhando como babá antes de entrar na casa, Gecilda da Silva Santos, natural de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, conquistou o país com seu jeito simples e levou para casa o prêmio de R$ 500 mil. Ela disputou a final com Thiago Lira e obteve 69% dos votos.

Os dois finalistas entraram no reality por meio de um sorteio, realizado no primeiro episódio do programa. Após uma sabatina, Cida e Thiago entraram oficialmente para o BBB 4.

O que aconteceu com Cida após a vitória?

Depois de vencer o programa, Cida enfrentou problemas financeiros e acabou perdendo o imóvel no qual havia colocado boa parte do prêmio.

Na ocasião, estava como fiadora de uma propriedade cujas dívidas não foram quitadas e acabou tendo que arcar com o pagamento.

Em entrevistas recentes, a ex-babá, hoje aos 41 anos, conta que está divorciada e vive em um imóvel próprio com seus dois filhos.
Acompanhe tudo sobre:BBBProgramas de TV

Mais de Pop

Quem ganhou o BBB 3? Relembre a trajetória do campeão

Apple Música lança Replay 2025; veja como conferir sua retrospectiva

Como fazer a retrospectiva no YouTube Music? Veja passo a passo

Quando estreia a 3ª temporada de 'Ilhados com a Sogra' na Netflix?

Mais na Exame

Infraestrutura

Governo deve ampliar concessão de rodovias e ferrovias em 2026, diz ANTT

Esporte

Barcelona x Atlético de Madrid: veja onde assistir, horário e escalações

Um conteúdo Bússola

Consultoria e corretora de seguros para empresas aposta em personalização como fator chave

EXAME Agro

Petrolina é a melhor cidade para fazer negócios no agro em 2025