Quem venceu o BBB 4? Relembre a trajetória da 1ª mulher campeã

O Big Brother Brasil 4, que começou no dia 13 de janeiro de 2004, marcou a história do reality por trazer ao público a primeira campeã mulher: Cida, à época com 20 anos.

Trabalhando como babá antes de entrar na casa, Gecilda da Silva Santos, natural de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, conquistou o país com seu jeito simples e levou para casa o prêmio de R$ 500 mil. Ela disputou a final com Thiago Lira e obteve 69% dos votos.

Os dois finalistas entraram no reality por meio de um sorteio, realizado no primeiro episódio do programa. Após uma sabatina, Cida e Thiago entraram oficialmente para o BBB 4.

O que aconteceu com Cida após a vitória?

Depois de vencer o programa, Cida enfrentou problemas financeiros e acabou perdendo o imóvel no qual havia colocado boa parte do prêmio.

Na ocasião, estava como fiadora de uma propriedade cujas dívidas não foram quitadas e acabou tendo que arcar com o pagamento.