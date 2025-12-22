Pop

Quem ganhou o BBB 20? Edição teve paredão 'do bilhão'

Edição histórica marcou a estreia dos camarotes, bateu recordes de votação e consagrou Thelma Assis como campeã

BBB 20: Edição foi a primeira com famosos e influenciadores (Globo/Reprodução)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 06h23.

Exibido pela TV Globo, o programa começou em 21 de janeiro de 2020 e chegou ao fim em 27 de abril do mesmo ano, sob apresentação de Tiago Leifert. A temporada ficou conhecida por promover mudanças importantes no formato e por alcançar números recordes de engajamento do público.

Camarotes

Pela primeira vez, o BBB reuniu anônimos e famosos no mesmo elenco, divididos entre os grupos “Pipoca” e “Camarote”. Entre os participantes mais comentados estavam Babu Santana, Pyong Lee, Bianca Andrade (também conhecida como Boca Rosa), Manu Gavassi e outros. A mistura de perfis ajudou a impulsionar debates, rivalidades e alianças que movimentaram a edição.

Paredão do bilhão

Um dos momentos mais emblemáticos do BBB 20 foi o chamado “paredão do bilhão”. A disputa entre Felipe Prior, Manu Gavassi e Mari Gonzalez entrou para a história ao ultrapassar a marca de 1 bilhão de votos, consolidando o programa como um fenômeno de audiência e participação popular. A disputa acabou com Prior eliminado, com 56,73%, enquanto Manu ficou com 42,51% e Mari com 0,76% dos votos.

A grande final

A final reuniu Thelma Assis, Manu Gavassi e Rafa Kalimann. Em uma votação acirrada, Thelma venceu com 44,1% dos votos, seguida por Rafa, que teve 34,81%, enquanto Manu ficou em terceiro lugar, com 21,09%. Com a vitória, Thelma levou o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Vida pós-BBB

Após o BBB, Thelma consolidou sua presença na mídia. Médica anestesiologista de formação, ela passou a atuar também como apresentadora, influenciadora e palestrante. A campeã manteve vínculo com a TV Globo, participou de outros programas da emissora e transformou a visibilidade do reality em novas oportunidades profissionais.

