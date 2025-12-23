Quem venceu o BBB 18? Relembre a trajetória da campeã

A 18ª edição do Big Brother Brasil, apresentada por Tiago Leifert, foi exibida entre os dias 22 de janeiro e 19 de abril de 2018 e entrou para a história do reality show com uma nova dinâmica em família, final acirrada e provas inesquecíveis.

A final reuniu Gleici Damasceno, Kaysar Dadour, um refugiado sírio, e Família Lima (Ana Clara e Ayrton). Em uma decisão marcada por forte mobilização do público nas redes sociais, Gleici foi consagrada campeã com 57,28% dos votos e levou para casa R$ 1,5 milhão.

A vitória coroou a trajetória da acriana, primeira pessoa do seu estado a participar do BBB, que entrou como uma das participantes mais discretas da edição, passou pelo paredão falso e ganhou força ao longo do jogo.

Dinâmica familiar

A dinâmica da Família Lima foi uma das grandes novidades e motores do BBB 18. Pela primeira vez, um participante entrou no jogo acompanhado de um familiar, no caso Ana Clara e seu pai, Ayrton, que competiam como uma única entidade, com decisões e consequências compartilhadas. A proposta trouxe uma camada extra de estratégia e emoção ao jogo, já que a relação entre pai e filha expunha conflitos geracionais e diferenças de temperamento.

Paredão falso

Outro grande momento do programa foi a ida de Gleici ao chamado “paredão falso”: os participantes achavam que a acriana havia sido eliminada, enquanto, na verdade, ela foi para um quarto dentro da própria casa para ver cenas dos outros brothers e voltar com o poder de mandar alguém para o paredão. Esse episódio foi considerado um ponto de virada em sua trajetória, já que sua indicação para a berlinda, Patrícia Leite, foi eliminada com 94% dos votos, a maior rejeição da edição.

Prova de resistência inesquecível

Um momento que ficou gravado na memória dos fãs de BBB, foi a prova de resistência mais longa da história do programa. A Prova de Imunidade Giro Maluco Fiat Cronos bateu todos os recordes ao ultrapassar 42 horas de disputa contínua, com Ana Clara e Kaysar resistindo juntos por quase 43 horas sem dormir ou descansar, até que a produção decidiu interromper a prova por motivos de saúde.

Vida pós-BBB

Após o BBB 18, Gleici Damasceno investiu em sua carreira de atriz. Além do trabalho como influenciadora, ela passou a investir em formação artística e integrou o elenco de produções audiovisuais, como os filmes "Noites Alienígenas" e "Ninguém é de Ninguém" e a série "Amor da Minha Vida", do Disney+.

Atualmente, a campeã do BBB 18 acumula 5,3 milhões de seguidores no Instagram.