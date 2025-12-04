Pop

Quem venceu o BBB 12

A final de 2012 entrou para a história do programa com um dos resultados mais expressivos já registrados

BBB: Fabiana e Fael, finalistas da 12ª edição do reality show

Vanessa Loiola
Redatora

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 15h10.

O Big Brother Brasil 12 terminou com a vitória de Rafael Alves Cordeiro, conhecido como Fael. O veterinário do Mato Grosso do Sul recebeu 92% dos votos e garantiu o prêmio de R$ 1,5 milhão. O resultado consolidou a maior porcentagem registrada em uma final do reality.

Durante a temporada, Fael competiu ao lado de Fabiana, que recebeu 8% dos votos. A disputa fechou uma edição marcada por grupos definidos pela dinâmica da casa e pelos conflitos que dominaram o programa.

Como foi a trajetória de Fael no BBB 12

O BBB 12 teve divisão entre dois grupos, chamados “praia” e “selva”. A formação seguia a decoração dos quartos e influenciou alianças e estratégias. Fael integrou o grupo “praia”, que também incluía a finalista Fabiana. As movimentações do jogo elevaram tensões, especialmente com Rafa, que protagonizou conflitos ao longo do programa.

Ainda, a trajetória do brother incluiu alianças estáveis e interação com uma participante intercambista espanhola. A combinação de votos e articulações assegurou sua vaga na final e o recorde histórico de aprovação.

Após o programa, Fael investiu o prêmio na compra de duas fazendas no Mato Grosso do Sul. Ele mantém atividades ligadas ao setor agropecuário e administra um centro de capacitação para profissionais da área.

