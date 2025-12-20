Quem ganhou o BBB 15?

BBB 15: campeão nunca ganhou Líder ou imunidade
Redação Exame
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 06h18.
A 15ª edição do Big Brother Brasil terminou com a vitória de Cézar Lima, que conquistou 65% dos votos na final exibida em 7 de abril de 2015. O estudante de Direito levou o prêmio de R$ 1,5 milhão após 78 dias de confinamento.
A temporada estreou em 20 de janeiro do mesmo ano e ficou marcada por mudanças técnicas, como a adoção do formato HD e a ampliação da transmissão para múltiplas plataformas. O elenco teve 13 participantes e protagonizou romances, conflitos e paredões disputados, com destaque para o triângulo amoroso entre Fernando Medeiros, Amanda Djehdian e Aline Gotschalg.
Cézar construiu uma trajetória atípica dentro da casa. Ao longo do jogo, não venceu provas do Líder nem conquistou imunidade, mas avançou no reality com base no carisma e na identificação com o público. O campeão enfrentou diversos paredões e passou longos períodos em condições adversas, incluindo semanas no “Tá com Nada”.
Na final, Amanda Djehdian ficou em segundo lugar, com 35% dos votos, e recebeu R$ 150 mil. Fernando Medeiros completou o pódio, terminando a edição na terceira colocação.
Após deixar o programa, Cézar retornou ao Paraná, concluiu a graduação em Direito e passou a atuar como advogado. Em entrevistas, relatou dificuldades de adaptação à rotina fora da casa, incluindo ganho de peso e episódios de compulsão alimentar, que o levaram a buscar reeducação alimentar e exercícios físicos.
Nos anos seguintes, o ex-BBB também passou a compartilhar a rotina familiar e profissional nas redes sociais. Ele revelou ter investido o valor do prêmio, com foco em previdência privada e ações, ajudando a família e garantindo a aposentadoria da mãe.
Cézar vive no Mato Grosso do Sul com a esposa e o filho, onde se dedica à vida no campo, na fazenda da família, e à produção de conteúdo digital.