Quem ganhou o BBB 15?

Campeão nunca venceu uma prova do Líder nem conquistou imunidade no programa

Da Redação
Publicado em 20 de dezembro de 2025 às 06h18.

A 15ª edição do Big Brother Brasil terminou com a vitória de Cézar Lima, que conquistou 65% dos votos na final exibida em 7 de abril de 2015. O estudante de Direito levou o prêmio de R$ 1,5 milhão após 78 dias de confinamento.

A temporada estreou em 20 de janeiro do mesmo ano e ficou marcada por mudanças técnicas, como a adoção do formato HD e a ampliação da transmissão para múltiplas plataformas. O elenco teve 13 participantes e protagonizou romances, conflitos e paredões disputados, com destaque para o triângulo amoroso entre Fernando Medeiros, Amanda Djehdian e Aline Gotschalg.

Trajetória de Cézar Lima no BBB 15

Cézar construiu uma trajetória atípica dentro da casa. Ao longo do jogo, não venceu provas do Líder nem conquistou imunidade, mas avançou no reality com base no carisma e na identificação com o público. O campeão enfrentou diversos paredões e passou longos períodos em condições adversas, incluindo semanas no “Tá com Nada”.

Na final, Amanda Djehdian ficou em segundo lugar, com 35% dos votos, e recebeu R$ 150 mil. Fernando Medeiros completou o pódio, terminando a edição na terceira colocação.

Vida após o reality

Após deixar o programa, Cézar retornou ao Paraná, concluiu a graduação em Direito e passou a atuar como advogado. Em entrevistas, relatou dificuldades de adaptação à rotina fora da casa, incluindo ganho de peso e episódios de compulsão alimentar, que o levaram a buscar reeducação alimentar e exercícios físicos.

Nos anos seguintes, o ex-BBB também passou a compartilhar a rotina familiar e profissional nas redes sociais. Ele revelou ter investido o valor do prêmio, com foco em previdência privada e ações, ajudando a família e garantindo a aposentadoria da mãe.

Cézar vive no Mato Grosso do Sul com a esposa e o filho, onde se dedica à vida no campo, na fazenda da família, e à produção de conteúdo digital.

