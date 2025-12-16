Quem ganhou o BBB 17?

A campeã da 17ª edição do Big Brother Brasil foi Emilly Araújo, que venceu a final exibida em 13 de abril de 2017. A gaúcha recebeu 58% dos votos, em uma decisão marcada por um trio feminino na disputa pelo prêmio.

A final reuniu Emilly Araújo, Vivian Amorim e Ieda Wobeto, então com 70 anos, uma das participantes mais velhas a chegar à decisão do reality show. Vivian ficou em segundo lugar, com 41% dos votos, enquanto Ieda terminou em terceiro, com 1%.

A campeã levou para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Trajetória da vencedora no BBB 17

O BBB 17 começou com uma dinâmica inédita, que colocou dois pares de irmãos gêmeos para disputar vagas na casa. Emilly entrou no jogo ao lado da irmã Mayla Araújo, mas apenas ela seguiu na competição após um paredão especial logo no início da temporada.

Ao longo do confinamento, a sister esteve no centro de alianças, conflitos e reviravoltas. Um dos momentos mais marcantes da edição foi o Paredão Falso, no qual a participante chegou a ser “eliminada” e retornou ao jogo, em uma dinâmica que gerou forte repercussão nas redes sociais.

A edição também ficou marcada pela divisão da casa por um muro, na sexta semana, forçando os participantes a se separarem em dois grupos distintos após votação interna.

Polêmica e expulsão no programa

Outro episódio central do BBB 17 envolveu o relacionamento entre Emilly Araújo e Marcos Harter. Após uma discussão exibida no pay-per-view e no programa ao vivo, a produção decidiu pela expulsão de Marcos, após análise das imagens e apuração dos fatos.

O caso teve repercussão nacional e mobilizou debates sobre os limites do reality.

Depois da vitória, a vencedora seguiu carreira como influenciadora digital e acumulou milhões de seguidores nas redes sociais.

BBB 26: o que já sabemos

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia em 12 de janeiro de 2026 e terá 100 dias de duração, com encerramento previsto para 21 de abril. A temporada promete introduzir mudanças estruturais e aumentar o valor do prêmio para R$ 3 milhões, o maior da história do programa.

A Globo aposta em regras voltadas para ampliar o engajamento nas redes sociais. O prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a edição. A estratégia pretende reforçar o foco da disputa e manter a competição em destaque nas dinâmicas semanais.

A emissora também adotou novos critérios para selecionar o elenco. Segundo a produção, foram escolhidas pessoas consideradas "desesperadas por dinheiro".