Veterana é desclassificada do BBB 26; entenda motivo

A cantora Flay, ex-participante do BBB 20, revelou nesta quarta-feira, 7, que, apesar de ter sido convidada para retornar ao Big Brother Brasil 26, sua participação foi cancelada pela TV Globo após o vazamento de informações sobre o acordo.

A artista, que participou da 20ª edição do reality e ganhou projeção nacional com sua passagem, afirmou que a mudança de planos foi um golpe emocional e profissional.

Em um vídeo publicado em suas redes sociais, Flay contou que recebeu o convite da produção para integrar o elenco da próxima temporada, que estreia em 12 de janeiro e tem formato com participantes veteranos. Segundo ela, a proposta foi aceita, motivando uma reorganização completa de sua agenda profissional.

Para se preparar para a entrada no confinamento, a cantora revelou que cancelou shows previstos para o fim de ano e o Carnaval, período tradicionalmente importante para artistas, e investiu tempo na produção de um novo álbum e vídeos que seriam lançados durante sua participação no reality. Flay disse que agiu com convicção, acreditando que a oportunidade seria importante para sua carreira.

O momento em que tudo deu errado, conforme relatado por Flay, foi quando seu nome vazou como possível participante antes do anúncio oficial. A informação teria sido divulgada pelo portal Léo Dias, apesar de a cantora afirmar que poucas pessoas sabiam da negociação.

Depois que a notícia se tornou pública, a artista diz ter sido comunicada pela produção sobre o cancelamento de sua participação, momento em que, nas suas palavras, “seu mundo caiu”.

Veja o vídeo publicado pela influenciadora nas suas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por FLAY 🎙 (@flay)

Flay explicou ainda que não sabe exatamente como o vazamento aconteceu e considerou a hipótese de que a divulgação antecipada pode ter prejudicado o sigilo que as produções de reality show costumam manter sobre o elenco.

Ela destacou que o objetivo de seu pronunciamento não era criticar a emissora, mas sim prestar contas com seus fãs e seguidores que demonstraram apoio e expectativa.

Mesmo diante da frustração, a cantora disse que seguirá focada em reorganizar sua carreira e explorar outras oportunidades profissionais no início de 2026.