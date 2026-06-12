Frases de Dia dos Namorados: 12 mensagens para emocionar seu amor em 2026

O Dia dos Namorados é uma das datas mais aguardadas por casais no Brasil e representa uma oportunidade para celebrar o amor, a parceria e os momentos compartilhados ao longo do relacionamento.

Além das comemorações presenciais, as mensagens de Dia dos Namorados também ganham espaço nas redes sociais e aplicativos de conversa, como forma de homenagear a pessoa amada com frases românticas e emocionantes.

Quando é o Dia dos Namorados em 2026?

O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil. Em 2026, a data será celebrada em uma sexta-feira.

A celebração brasileira ocorre tradicionalmente na véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como o santo casamenteiro. A data também movimenta o comércio, especialmente nos setores de presentes, flores, restaurantes e experiências para casais.

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