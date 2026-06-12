Frases de Dia dos Namorados: 12 mensagens para emocionar seu amor em 2026

O Dia dos Namorados é uma das datas mais aguardadas por casais no Brasil e representa uma oportunidade para celebrar o amor, a parceria e os momentos compartilhados ao longo do relacionamento.
Além das comemorações presenciais, as mensagens de Dia dos Namorados também ganham espaço nas redes sociais e aplicativos de conversa, como forma de homenagear a pessoa amada com frases românticas e emocionantes.
Quando é o Dia dos Namorados em 2026?
O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil. Em 2026, a data será celebrada em uma sexta-feira.
A celebração brasileira ocorre tradicionalmente na véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como o santo casamenteiro. A data também movimenta o comércio, especialmente nos setores de presentes, flores, restaurantes e experiências para casais.
Veja mensagens de Dia dos Namorados para enviar
- Meu amor, que a gente continue construindo uma história cheia de carinho, parceria e momentos inesquecíveis. Obrigado(a) por tornar meus dias mais especiais.
- Hoje é dia de celebrar o amor, mas eu quero lembrar que todos os dias ao seu lado são motivo para agradecer. Te amo!
- Meu presente favorito é poder dividir a vida com você. Feliz Dia dos Namorados! Que venham muitos outros capítulos da nossa história.
- Entre todas as escolhas da vida, escolher você foi a minha melhor decisão. Feliz nosso dia!
- Feliz Dia dos Namorados para quem faz meu coração bater mais forte e meus dias ficarem mais leves. Amo você!
- Que o nosso amor continue sendo meu lugar favorito no mundo. Obrigado(a) por cada sorriso, abraço e momento juntos.
- Hoje celebramos o nosso amor, mas a verdade é que eu comemoro você todos os dias. Te amo!
- Meu amor, que sorte a minha ter encontrado alguém para compartilhar sonhos, risadas e a vida. Feliz Dia dos Namorados!
- Você é minha companhia favorita, meu porto seguro e minha melhor história. Feliz Dia dos Namorados!
- Mais do que uma data, hoje é uma lembrança de tudo que construímos juntos. Que nosso amor siga crescendo sempre.
- Obrigado(a) por ser meu abraço preferido, minha melhor conversa e minha pessoa no mundo.
- Se eu pudesse escolher novamente, escolheria você em todas as versões da vida. Feliz nosso dia!