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Frases de Dia dos Namorados: 12 mensagens para emocionar seu amor em 2026

Data comemorativa é uma oportunidade para celebrar relacionamentos e demonstrar carinho por meio de declarações especiais

Bumble e dia dos namorados (Reprodução/Reprodução)

Bumble e dia dos namorados (Reprodução/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 12 de junho de 2026 às 08h24.

O Dia dos Namorados é uma das datas mais aguardadas por casais no Brasil e representa uma oportunidade para celebrar o amor, a parceria e os momentos compartilhados ao longo do relacionamento.

Além das comemorações presenciais, as mensagens de Dia dos Namorados também ganham espaço nas redes sociais e aplicativos de conversa, como forma de homenagear a pessoa amada com frases românticas e emocionantes.

Quando é o Dia dos Namorados em 2026?

O Dia dos Namorados é comemorado em 12 de junho no Brasil. Em 2026, a data será celebrada em uma sexta-feira.

A celebração brasileira ocorre tradicionalmente na véspera do dia de Santo Antônio, conhecido popularmente como o santo casamenteiro. A data também movimenta o comércio, especialmente nos setores de presentes, flores, restaurantes e experiências para casais.

Veja mensagens de Dia dos Namorados para enviar

  • Meu amor, que a gente continue construindo uma história cheia de carinho, parceria e momentos inesquecíveis. Obrigado(a) por tornar meus dias mais especiais.
  • Hoje é dia de celebrar o amor, mas eu quero lembrar que todos os dias ao seu lado são motivo para agradecer. Te amo!
  • Meu presente favorito é poder dividir a vida com você. Feliz Dia dos Namorados! Que venham muitos outros capítulos da nossa história.
  • Entre todas as escolhas da vida, escolher você foi a minha melhor decisão. Feliz nosso dia!
  • Feliz Dia dos Namorados para quem faz meu coração bater mais forte e meus dias ficarem mais leves. Amo você!
  • Que o nosso amor continue sendo meu lugar favorito no mundo. Obrigado(a) por cada sorriso, abraço e momento juntos.
  • Hoje celebramos o nosso amor, mas a verdade é que eu comemoro você todos os dias. Te amo!
  • Meu amor, que sorte a minha ter encontrado alguém para compartilhar sonhos, risadas e a vida. Feliz Dia dos Namorados!
  • Você é minha companhia favorita, meu porto seguro e minha melhor história. Feliz Dia dos Namorados!
  • Mais do que uma data, hoje é uma lembrança de tudo que construímos juntos. Que nosso amor siga crescendo sempre.
  • Obrigado(a) por ser meu abraço preferido, minha melhor conversa e minha pessoa no mundo.
  • Se eu pudesse escolher novamente, escolheria você em todas as versões da vida. Feliz nosso dia!
Acompanhe tudo sobre:Dia dos Namorados

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