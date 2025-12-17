Quem ganhou o BBB 16?

O BBB 16 terminou com a vitória de Munik Nunes, então com 19 anos, que levou o prêmio de R$ 1,5 milhão e entrou para a história do programa como a campeã mais jovem do reality show. Na final, a participante enfrentou Maria Claudia, a Cacau, com quem formou laços importantes ao longo da temporada, e garantiu 61,59% dos votos.

A trajetória de Munik foi marcada por alianças que rapidamente caíram no gosto do público. Uma delas foi com Dona Geralda, de 63 anos. A convivência entre as duas gerou momentos espontâneos que circularam intensamente nas redes sociais e destacaram o contraste de gerações dentro do reality.

Mudanças no comando e legado da temporada

Outra figura central da edição foi Ana Paula, considerada uma das maiores influenciadoras do jogo. Seu impacto, porém, foi interrompido quando a sister deixou a competição após um episódio de agressão a Renan durante uma festa, fato que alterou o curso da temporada e mudou expectativas sobre possíveis finalistas.

A edição também marcou uma transição importante para o programa: o BBB 16 foi o último com Pedro Bial à frente da apresentação. A partir de 2017, Tiago Leifert assumiu o comando do reality, inaugurando uma nova fase do formato.

BBB 26: o que já sabemos

A próxima edição do Big Brother Brasil estreia em 12 de janeiro de 2026 e terá 100 dias de duração, com encerramento previsto para 21 de abril. A temporada promete introduzir mudanças estruturais e aumentar o valor do prêmio para R$ 3 milhões, o maior da história do programa.

A Globo aposta em regras voltadas para ampliar o engajamento nas redes sociais. O prêmio ficará exposto na sala da casa durante toda a edição. A estratégia pretende reforçar o foco da disputa e manter a competição em destaque nas dinâmicas semanais.

A emissora também adotou novos critérios para selecionar o elenco. Segundo a produção, foram escolhidas pessoas consideradas "desesperadas por dinheiro".