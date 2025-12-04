Quem ganhou o BBB 9? Relembre como foi a edição

O Big Brother Brasil 9, que foi exibido entre janeiro e abril de 2009, teve como vencedor o artista plástico Maximiliano Porto, o Max. Ele conquistou 34,85% dos votos na grande final e levou o prêmio de R$ 1 milhão.

A final da edição foi uma das mais acirradas da história: a diferença para a segunda colocada, Priscila Pires, foi de apenas 0,24 ponto percentual — Priscila teve 34,61%. Em terceiro lugar ficou Francine Piaia, com 30,54%.

A edição de 2009 trouxe inovações significativas ao programa: pela primeira vez, o BBB teve a Casa de Vidro, um estande transparente em um shopping no Rio de Janeiro, em que participantes dependiam do voto do público para conquistar uma vaga na casa principal.

Também introduziu o polêmico Quarto Branco, que levou um dos participantes, Leonardo Jancu, a desistir do programa.

Vida após o BBB

Depois de vencer o Big Brother, Max Porto continuou no mundo artístico. O prêmio e a visibilidade conquistados no reality deram oportunidades para ele seguir como artista plástico.

Com o tempo, Max organizou sua vida em torno desse talento: ele coordena uma escola que oferece cursos de desenho, modelagem 3D, robótica e programação de jogos, para crianças e adultos.

Em entrevistas, Max revelou descontentamento com a falta de convite para eventos comemorativos de ex-participantes do programa.