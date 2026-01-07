6 ex-BBBs que foram cancelados e deram a volta por cima

A participação no Big Brother Brasil pode projetar carreiras, mas também expor erros em rede nacional.

Em diferentes edições do programa, alguns participantes enfrentaram forte rejeição do público, perderam contratos e viram a imagem ser duramente criticada. Com o tempo, eles conseguiram reconstruir a trajetória profissional e reconquistar espaço junto ao público.

Faltando poucos dias para a estreia de uma nova edição do BBB, no dia 12 de janeiro, relembre casos de participantes que mostraram que o pós-reality pode ser marcado por recomeços:

Karol Conká

A passagem de Karol Conká pelo BBB 21 foi uma das mais polêmicas da história do programa. A rejeição recorde de 99,17% em um paredão triplo trouxe perdas profissionais imediatas e críticas intensas.

Após o reality, a artista se afastou dos holofotes, pediu desculpas publicamente e passou por um processo de reconstrução pessoal. O retorno aconteceu de forma gradual, com lançamentos musicais, participação em documentário sobre sua trajetória e retomada de shows, além de aparições em programas de TV que ajudaram a reposicionar sua imagem.

Projota

Também no BBB 21, Projota entrou com status de artista consolidado, mas saiu com a imagem desgastada após atitudes criticadas pelo público. Fora da casa, enfrentou a depressão, divórcio e pausa na carreira. Com o tempo, retomou a produção musical, lançou novos trabalhos e voltou a se apresentar. Viih Tube A influenciadora Viih Tube foi alvo de críticas no BBB 21 por estratégias vistas como interesseiras. Apesar da rejeição no jogo, ela conseguiu transformar a visibilidade em oportunidades fora da casa. Investiu em novos formatos de conteúdo, ampliou a presença em podcasts e programas de entretenimento e consolidou sua marca pessoal nas redes sociais, agora como mãe de dois filhos, a Lua e o Ravi, e o casamento com o também ex-BBB Eliezer.

Bianca Andrade

Conhecida como Boca Rosa, Bianca Andrade enfrentou críticas durante o BBB 20, principalmente por conflitos dentro da casa. Mesmo assim, o cancelamento não se sustentou fora do programa. A empresária fortaleceu sua marca de maquiagem, expandiu negócios e se firmou como uma das influenciadoras mais bem-sucedidas do país, transformando a exposição do reality em crescimento empresarial.

Lucas Buda

Participante do BBB 24, Lucas Buda foi criticado por ser casado e se declarar para a participante Giovanna Pitel. Após deixar o programa, passou por um período de afastamento e reflexão, em que se divorciou da sua esposa, se mudou para Manaus e buscou reconstruir a imagem pública longe das polêmicas, com foco em projetos pessoais e profissionais.

Lumena

Eliminada com alta rejeição no BBB 21, Lumena foi alvo de críticas por embates e discursos dentro da casa. Fora do reality, enfrentou dificuldades para se recolocar, mas apostou na participação em outros realitys para mudar a opinião pública.