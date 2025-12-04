Quem ganhou o BBB 11? Relembre a trajetória da campeã

O Big Brother Brasil 11 foi exibido entre 11 de janeiro e 29 de março de 2011. A edição terminou com a vitória da modelo Maria Melilo, que recebeu 43% dos votos. O prêmio foi de R$ 1,5 milhão e um carro.

O BBB 11 se destacou por trazer ao jogo novas dinâmicas e reviravoltas: entre os destaques estavam o Sabotador (uma pessoa escolhida pelo público para criar confusões), o Quarto Dourado, o Quarto do Terror e a volta da Casa de Vidro, que naquele ano foi diferente. Em 2011, cinco eliminados foram para esse espaço, mas apenas Maurício retornou ao jogo após votação popular.

Trama da campeã

No início da edição, Maria se envolveu romanticamente com Maurício, o segundo eliminado do programa. Com a chegada de novos participantes, a futura campeã também teve um affair com Wesley.

A volta de Maurício, com a dinâmica da Casa de Vidro, reacendeu o triângulo amoroso e as opiniões sobre os participantes ficaram divididas tanto dentro, quanto fora da casa. Apesar dos julgamentos, Maria conquistou o público e acabou vencedora da edição.

Vida após o BBB

Após deixar a casa, Maria usou o prêmio para comprar um apartamento e investir. Com o tempo, ela teve que enfrentar um desafio pessoal: foi diagnosticada com câncer de fígado e passou por cirurgia para retirada do tumor.