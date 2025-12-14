'Calma calabreso': como Davi Brito se tornou potência nos memes

Davi Brito é figurinha carimbada no mundo dos memes.

"De guê?", febre falsa, "que dure em quanto", vídeo tomando banho e selfie com jaleco escrito "Dr Davi Brito" já são expressões e imagens conhecidas e usadas nas redes. Acima de todas, há uma frase que até hoje é a mais famosa de Davi: "calma, calabreso."

Em um dos posts fixados do perfil de Brito, sua equipe de redes sociais durante o BBB 24 comemora: "ficamos em 1º entre os assuntos mais comentados do twitter/X. Nas últimas horas, a palavra 'calabreso' teve um aumento de 60% nas pesquisas do Google."

View this post on Instagram A post shared by Davi Brito (@daviooficialll)

Dita durante uma briga no BBB, entre Davi e Lucas Henrique a frase repercutiu nas redes.

O confronto começou quando o baiano disse que Lucas é fofoqueiro. "O cara ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com barba na cara", afirmou. Lucas contestou, dizendo "você sabe muito bem o que penso sobre você, já falei na sua cara."

A discussão continuou e Davi questionou por que o brother ainda fala com ele na casa. Em resposta, Lucas declarou: "Você é falso e mentiroso".

"Calma, calabreso", disse Brito após as acusações de desonestidade. No momento, a reação principal dentro e fora da casa era de confusão. Afinal, o que é "calabreso"?

O que é 'calabreso'?

O termo foi criado pelo humorista Toninho Tornado e se tornou meme nas redes sociais, devido às pegadinhas e vídeos do comediante, marcados pelo uso intencional de palavras com o gênero trocado, como “borboleto” e “CNPJoto”.

Tornado começou no teatro na adolescência e apenas conseguiu sua primeira aparição na TV, em 2013, quando foi contratado para o Programa João Kleber na RedeTV!. Desde então, ele também é conhecido pela sua carreira nas redes sociais. No Instagram, acumula 3,8 milhões de seguidores.

Aliás, Toninho também entrou no mundo dos realities após o reconhecimento com o momento viral de Davi Brito. O humorista participou da 17ª edição de "A Fazenda" e foi eliminado na última quinta-feira, 11.

View this post on Instagram A post shared by Toninho Tornado (@toninhotornado)

Renascimento do 'calabreso'

"Calma, calabreso" é um meme que foi transformado e renasceu com uma música de pagode baiano e dança da autoria de Davi para acompanhar. O artista La Fúria gravou a faixa homônima do meme e chamou a atenção do público do BBB.

Inicialmente, apoiadores de Davi no BBB 24 utilizavam a frase e a música no mesmo sentido que ele usou na discussão. Lucas Henrique, aliás, ficou apelidado de "calabreso" pelo público até o fim da edição.

Com a transformação da imagem do ex-Brother fora do programa, o meme ganhou tons mais ácidos e satíricos. A versão mais longeva foi baseada em um TikTok publicado pela Rede Globo, onde o campeão da edição dança a música de La Fúria no Mais Você, após café da manhã com Ana Maria Braga.

Uma das formas mais comuns de se usar o meme é sobrepondo o vídeo de Davi dançando a diversas músicas. Já houve versões com Brito dançando "Let Down", do Radiohead, e até "B2B", de Charli XCX.

Outros memes

Desde "calabreso", Davi foi fonte de diversos outros memes para as redes sociais. Alguns, como a expressão "de guê", tiveram origem na sua participação no BBB. Outros, saíram de suas próprias publicações.

Sua jornada na faculdade, por exemplo, rendeu posts cômicos comentando os stories de Davi.

to passando mal com esse story de davi falando q ta estudando sendo q ele abriu tres cadernos em branco e deixou la pic.twitter.com/PW5GTf1Bsq — lulu (@lilithzgrl) July 5, 2024

O episódio da febre falsa, em que Davi utilizou uma foto do Google para dizer que estava doente, também se tornou referência memética.