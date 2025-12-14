Pop

'Calma calabreso': como Davi Brito se tornou potência nos memes

Um dos maiores memes do BBB 24 ainda sobrevive

Davi, do BBB 24 (Globo / Gshow/Reprodução)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de dezembro de 2025 às 09h47.

Davi Brito é figurinha carimbada no mundo dos memes.

"De guê?", febre falsa, "que dure em quanto", vídeo tomando banho e selfie com jaleco escrito "Dr Davi Brito" já são expressões e imagens conhecidas e usadas nas redes. Acima de todas, há uma frase que até hoje é a mais famosa de Davi: "calma, calabreso."

Em um dos posts fixados do perfil de Brito, sua equipe de redes sociais durante o BBB 24 comemora: "ficamos em 1º entre os assuntos mais comentados do twitter/X. Nas últimas horas, a palavra 'calabreso' teve um aumento de 60% nas pesquisas do Google."

View this post on Instagram

A post shared by Davi Brito (@daviooficialll)

Dita durante uma briga no BBB, entre Davi e Lucas Henrique a frase repercutiu nas redes.

O confronto começou quando o baiano disse que Lucas é fofoqueiro. "O cara ser fofoqueiro é a pior coisa, ainda mais com barba na cara", afirmou. Lucas contestou, dizendo "você sabe muito bem o que penso sobre você, já falei na sua cara."

A discussão continuou e Davi questionou por que o brother ainda fala com ele na casa. Em resposta, Lucas declarou: "Você é falso e mentiroso".

"Calma, calabreso", disse Brito após as acusações de desonestidade. No momento, a reação principal dentro e fora da casa era de confusão. Afinal, o que é "calabreso"?

O que é 'calabreso'?

O termo foi criado pelo humorista Toninho Tornado e se tornou meme nas redes sociais, devido às pegadinhas e vídeos do comediante, marcados pelo uso intencional de palavras com o gênero trocado, como “borboleto” e “CNPJoto”.

Tornado começou no teatro na adolescência e apenas conseguiu sua primeira aparição na TV, em 2013, quando foi contratado para o Programa João Kleber na RedeTV!. Desde então, ele também é conhecido pela sua carreira nas redes sociais. No Instagram, acumula 3,8 milhões de seguidores.

Aliás, Toninho também entrou no mundo dos realities após o reconhecimento com o momento viral de Davi Brito. O humorista participou da 17ª edição de "A Fazenda" e foi eliminado na última quinta-feira, 11.

Renascimento do 'calabreso'

"Calma, calabreso" é um meme que foi transformado e renasceu com uma música de pagode baiano e dança da autoria de Davi para acompanhar. O artista La Fúria gravou a faixa homônima do meme e chamou a atenção do público do BBB.

yt thumbnail

Inicialmente, apoiadores de Davi no BBB 24 utilizavam a frase e a música no mesmo sentido que ele usou na discussão. Lucas Henrique, aliás, ficou apelidado de "calabreso" pelo público até o fim da edição.

Com a transformação da imagem do ex-Brother fora do programa, o meme ganhou tons mais ácidos e satíricos. A versão mais longeva foi baseada em um TikTok publicado pela Rede Globo, onde o campeão da edição dança a música de La Fúria no Mais Você, após café da manhã com Ana Maria Braga.

@tvglobo Calma, calabreso! Calma calma, calabreso 🗣️ É claro que doutor Davi ia fazer a dancinha do calabreso! #BBB24 #RedeBBB #TVGlobo ♬ som original - TV Globo

Uma das formas mais comuns de se usar o meme é sobrepondo o vídeo de Davi dançando a diversas músicas. Já houve versões com Brito dançando "Let Down", do Radiohead, e até "B2B", de Charli XCX.

@esquizoarchives davi brito b2b #davibrito #charlixcx #brat #meme #twitter #parati #fyyy ♬ som original - ganso da caroline polachek 🪿

Outros memes

Desde "calabreso", Davi foi fonte de diversos outros memes para as redes sociais. Alguns, como a expressão "de guê", tiveram origem na sua participação no BBB. Outros, saíram de suas próprias publicações.

Sua jornada na faculdade, por exemplo, rendeu posts cômicos comentando os stories de Davi.

O episódio da febre falsa, em que Davi utilizou uma foto do Google para dizer que estava doente, também se tornou referência memética.

