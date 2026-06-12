Trump diz que acordo vazado pelo Irã 'não tem nenhuma relação com a verdade'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira, 12, que os termos do acordo de paz com o Irã divulgados pela mídia iraniana não correspondem ao acordo escrito e são mentira.

As agências de notícias iranianas Mehr e IRNA publicaram horas antes o que descreveram como um rascunho do acordo em negociação entre Irã e EUA para encerrar a guerra.

Citando uma fonte próxima à equipe negociadora iraniana, a Mehr afirmou que o documento reúne compromissos políticos, econômicos e de segurança que serviriam de base para o fim do conflito e a retomada das negociações diplomáticas.

Em publicação no seu perfil da rede social Truth, o republicano afirmou que a mídia iraniana é "fake news".

"O que eles disseram, incluindo sua declaração fraca e patética sobre ter um acordo, não tem nenhuma relação com a verdade", escreveu o presidente.

Trump também colocou em cheque a possibilidade de negociação com o Irã. "Pessoas muito desonrosas para se negociar. Com eles, não existe negociação de boa fé", afirmou.

"Além disso, o ataque com drones que eles repeliram completamente na noite passada contra navios indianos que saíam do Estreito de Ormuz é totalmente inaceitável. É melhor eles se organizarem, e rápido!"

Divulgação do acordo EUA-Irã

A divulgação das agências iranianas ocorreu em meio à expectativa de que o acordo seja assinado nos próximos dias. Na quinta-feira, 11, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que as partes estão próximas de um entendimento. Embora Teerã diga que ainda não tomou uma decisão final, autoridades iranianas reconhecem que grande parte do texto já foi concluída e está sob análise dos órgãos responsáveis.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baghaei, confirmou em entrevista na quinta-feira que "textualmente, o texto foi quase finalizado em suas partes principais", mas ressaltou que "as posições contraditórias dos Estados Unidos sempre causaram turbulência e perturbação nesse processo".

Segundo ele, desde o cessar-fogo declarado em abril, tanto os EUA quanto Israel violaram a trégua repetidamente, incluindo ataques americanos à infraestrutura do sul do Irã e a dois reservatórios de água em Sirik.

"Enquanto falam em diplomacia e negociações, simultaneamente recorrem à força, a ações ilegais e a comportamento criminoso", afirmou Baghaei.

O porta-voz reiterou que o Irã não abrirá mão de suas linhas vermelhas: "Caso a República Islâmica tivesse a intenção de recuar de suas posições de princípio sob pressão e ameaças, teria feito isso um ano e meio atrás."

Principais pontos levantados pelo Irã

De acordo com a Mehr, o memorando incluiria "cessação permanente e imediata das hostilidades em todas as frentes, inclusive no Líbano". A medida atende a uma das principais demandas de Teerã durante as negociações.

O governo iraniano vinha cobrando o fim das operações militares israelenses em território libanês, onde continuam os confrontos entre Israel e o Hezbollah, movimento apoiado por Teerã.

Outro ponto central do documento estipula um período de 60 dias de negociações para que as partes cheguem a um acordo sobre as questões nucleares e o "levantamento completo das sanções primárias e secundárias dos EUA".

Segundo a agência iraniana, o prazo serviria para que os dois países tentem resolver divergências relacionadas às atividades nucleares de Teerã e discutam a retirada completa das sanções primárias e secundárias impostas pelos Estados Unidos.

A proposta também prevê a liberação de US$ 24 bilhões em ativos iranianos atualmente bloqueados no exterior. Segundo a Mehr, os recursos seriam disponibilizados ao longo do período de 60 dias destinado às negociações finais. Metade do montante, equivalente a US$ 12 bilhões, seria liberada antes mesmo do início formal das conversas, segundo fonte próxima à equipe iraniana citada pela agência.

A liberação dos recursos congelados é uma das principais exigências de Teerã. Entre as demandas do governo iraniano nas negociações estão também o levantamento das sanções internacionais e o reconhecimento do controle iraniano sobre o Estreito de Ormuz.