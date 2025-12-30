Amanda Meirelles: saiba por onde anda a campeã do BBB 23

Amanda Meirelles entrou para o hall de campeões do Big Brother Brasil ao vencer a edição 23, exibida pela TV Globo, entre 16 de janeiro e 25 de abril de 2023.

A médica, natural de Astorga, Paraná, conquistou o público e, com 68,9% dos votos na final, levou para casa o maior prêmio da história do programa até então: R$ 2,88 milhões.

Formada em medicina, Amanda trabalhava como médica intensivista, atuando inclusive na linha de frente contra a COVID-19 antes de entrar no reality.

Vida pós-BBB

Depois de vencer o programa, Amanda não retornou imediatamente à vida “anônima”. A médica, que tem 2,6 milhões de seguidores no Instagram, passou a utilizar sua visibilidade para projetos que conectavam seu conhecimento médico com temas de saúde, bem-estar e informação pública.

Já no fim de 2025, Amanda foi alvo de críticas nas redes sociais por supostas "mudanças" promovidas por procedimentos estéticos. A atual influenciadora ressaltou que embora tenha feito alguns procedimentos, como botox, preenchimento e estimulador de colágeno, sua pele atual é resultado de cuidados diários.

Favoritismo no BBB

Durante os quase 100 dias de confinamento, Amanda se destacou por sua personalidade discreta, carismática e autêntica, cativando uma parte do público.

Um dos pontos marcantes de sua trajetória foi a amizade com o lutador Antônio ‘Cara de Sapato’, que conquistou uma torcida fiel nas redes sociais — os "Docshoes" — e ajudou a engajar ainda mais o público em favor de Amanda durante o jogo.

A médica fez parte do quarto "Fundo do Mar" e formou aliança com outros brothers como Fred Bruno, Bruna Griphao, Larissa Santos e Aline Wirney.

Fim da amizade com Cara de Sapato

Depois do BBB 23, a amizade entre Amanda Meirelles e Antônio “Cara de Sapato” aparentemente chegou ao fim. Nas redes sociais, os dois deixaram de se seguir mutuamente no Instagram.

Segundo o Metrópoles, rumores diziam que os ex-BBBs viviam uma relação amorosa “colorida” e divergências sobre esse vínculo teriam contribuído para a crise entre eles.