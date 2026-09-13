Agregador de Pesquisas Eleitorais:

Acompanhe a evolução das intenções de voto

Continua após a publicidade
Existe uma fórmula para o amor? Matemática tenta explicar por que casais duram mais
Ciência

Há 3 horas • 3 min de leitura

Existe uma fórmula para o amor? Matemática tenta explicar por que casais duram mais

Modelos analisam como atração, conflitos e respostas emocionais influenciam a estabilidade dos relacionamentos ao longo do tempo

Dentes antigos revelam que humanos já usavam drogas há 25 mil anos
Ciência

Há 3 horas • 3 min de leitura

Dentes antigos revelam que humanos já usavam drogas há 25 mil anos

Onde estão as vespas? Calor extremo pode explicar sumiço no Reino Unido
Ciência

Há 23 horas • 4 min de leitura

Onde estão as vespas? Calor extremo pode explicar sumiço no Reino Unido

Desenhos em cerâmicas de 8 mil anos podem revelar matemática antiga
Ciência

Há um dia • 4 min de leitura

Desenhos em cerâmicas de 8 mil anos podem revelar matemática antiga

Nasa apresenta estratégia para abrir dados de missões lunares a pesquisadores internacionais
Ciência

Há um dia • 3 min de leitura

Nasa apresenta estratégia para abrir dados de missões lunares a pesquisadores internacionais

Quando é a próxima Lua cheia? Veja o calendário lunar de setembro
Ciência

Há um dia • 5 min de leitura

Quando é a próxima Lua cheia? Veja o calendário lunar de setembro

Medicamento criado com IA reduz em até 6 anos a idade biológica
Ciência

Há um dia • 3 min de leitura

Medicamento criado com IA reduz em até 6 anos a idade biológica

Continua após a publicidade
No Egito, arqueólogos encontram 'porta para o além' que revela os segredos dos faraós
Ciência

Há um dia • 4 min de leitura

No Egito, arqueólogos encontram 'porta para o além' que revela os segredos dos faraós

Cães treinados com IA identificam sinais de câncer pelo hálito
Ciência

Há um dia • 4 min de leitura

Cães treinados com IA identificam sinais de câncer pelo hálito

Falsa aranha na cauda de víbora intrigou cientistas por décadas. Agora, eles descobriram seu segredo
Ciência

Há um dia • 4 min de leitura

Falsa aranha na cauda de víbora intrigou cientistas por décadas. Agora, eles descobriram seu segredo

Diamante nos dentes: veja os riscos de procedimento adotado por Virginia Fonseca
Ciência

Há um dia • 2 min de leitura

Diamante nos dentes: veja os riscos de procedimento adotado por Virginia Fonseca

Como um tornado se forma? Veja os alertas em SP e como se proteger
Ciência

Há um dia • 3 min de leitura

Como um tornado se forma? Veja os alertas em SP e como se proteger

Como o granizo se forma? Cidades em SP entram em alerta
Ciência

Há um dia • 3 min de leitura

Como o granizo se forma? Cidades em SP entram em alerta

Continua após a publicidade
Fumo passivo atinge 2,7 bilhões de pessoas e mata 1,7 milhão em um ano, mostra estudo
Ciência

Há 2 dias • 3 min de leitura

Fumo passivo atinge 2,7 bilhões de pessoas e mata 1,7 milhão em um ano, mostra estudo

China coloca seis novos satélites em órbita com um único foguete
Ciência

Há 2 dias • 1 min de leitura

China coloca seis novos satélites em órbita com um único foguete

Primeiro cigarro de Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos, foi dado pelo pai
Ciência

Há 2 dias • 4 min de leitura

Primeiro cigarro de Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos, foi dado pelo pai

Lembra dele? Veja como está Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos
Ciência

Há 2 dias • 3 min de leitura

Lembra dele? Veja como está Ardi Rizal, menino que fumava 40 cigarros por dia aos 2 anos

Webstories

Ver mais
Artemis II: perda de sinal deixa astronautas 40 minutos sem comunicação.

Ciência

O fim das 24 horas: Por que os dias na Terra podem durar até 25 horas?

Lua

Ciência

Por que os astronautas da Artemis II não pousaram na Lua

Ciência

Astronauta quase largou missão após perder esposa. Agora, batiza cratera lunar com nome dela

Ciência

Seu gato está “falando” com você? A ciência diz que sim

Influenciadora que comia de forma 'brutal' em vídeos morre aos 24 anos
Ciência

Há 2 dias • 3 min de leitura

Influenciadora que comia de forma 'brutal' em vídeos morre aos 24 anos

Estudo encontra nova estratégia contra câncer de próstata resistente
Ciência

Há 2 dias • 3 min de leitura

Estudo encontra nova estratégia contra câncer de próstata resistente

O que bebidas açucaradas fazem à saúde? Estudo aponta relação com câncer de estômago
Ciência

Há 2 dias • 3 min de leitura

O que bebidas açucaradas fazem à saúde? Estudo aponta relação com câncer de estômago

Ovos dos maiores dinossauros do mundo são achados na Argentina
Ciência

Há 3 dias • 4 min de leitura

Ovos dos maiores dinossauros do mundo são achados na Argentina

Como o cérebro de uma mosca pode ajudar a explicar o comportamento humano
Ciência

Há 3 dias • 4 min de leitura

Como o cérebro de uma mosca pode ajudar a explicar o comportamento humano

O plano da Europa para tomar a dianteira na corrida espacial entre EUA e China
Ciência

Há 3 dias • 3 min de leitura

O plano da Europa para tomar a dianteira na corrida espacial entre EUA e China

Ver mais notícias