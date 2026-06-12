Olivia Rodrigo lança seu terceiro álbum com inspiração 'new wave'

A cantora Olivia Rodrigo lançou nesta sexta-feira, 12, seu terceiro álbum de estúdio. Intitulado “you seem pretty sad for a girl so in love” (“você parece bastante triste para uma garota tão apaixonada”, em tradução livre), o disco chegou às plataformas digitais cercado de elogios da crítica especializada.

O novo trabalho sucede “Sour”, lançado em 2021, e “Guts”, de 2023, álbuns que transformaram Rodrigo em uma das principais estrelas do pop atual.

Desta vez, a cantora de 23 anos abandona parte da sonoridade pop-punk que marcou seus primeiros projetos e explora referências da música dos anos 1980 e 1990, como new wave, rock alternativo e baladas de piano.

No agregador de críticas Metacritic, o álbum recebeu nota 90, classificada como “aclamação universal”, com avaliações positivas de todos os veículos reunidos.

Como é o terceiro álbum de Olivia Rodrigo?

“You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love” acompanha a trajetória de um relacionamento em duas partes. As primeiras músicas mostram a euforia e a intensidade de se apaixonar, enquanto a segunda metade aborda o desgaste da relação e o momento do término.

O Los Angeles Times afirmou que Rodrigo se volta para “o prazer que vem antes da dor” e consegue criar músicas sobre o início de um romance “tão potentes quanto qualquer canção de término”.

A crítica destacou a faixa “Drop Dead”, em que a cantora transforma uma situação cotidiana, um encontro em uma fila de banheiro, em uma imagem de encantamento amoroso.

Já “U + Me = <3” foi apontada como um dos grandes momentos do álbum, descrita como uma “promessa eufórica de devoção”.

Olivia Rodrigo muda o som e aposta em influências dos anos 1980 e 1990

Uma das principais mudanças do novo álbum está na produção musical. Ao lado do produtor e parceiro de composição Dan Nigro, Rodrigo troca os elementos mais agressivos do pop-punk por uma mistura de sintetizadores, guitarras e referências à new wave, indie pop noventista e shoegaze.

A Variety afirmou que a cantora realizou uma “troca inteligente” ao abandonar o estilo mais característico dos primeiros discos, mas sem deixar o rock completamente de lado.

Segundo a publicação, aproximadamente metade do álbum apresenta uma retomada dos sons clássicos da new wave, com músicas que remetem ao período entre o fim dos anos 1980 e o início dos anos 1990.

A crítica classificou o disco como o trabalho “mais musicalmente abrangente” da carreira de Rodrigo até agora.

Críticas destacam evolução da cantora

A recepção ao terceiro álbum de Olivia Rodrigo foi marcada por elogios à evolução da artista como compositora.

A, conhecidamente criteriosa e rígida, revista Pitchfork afirmou que a cantora “nunca soou mais aventureira” e destacou que Rodrigo demonstra disposição para sair da zona de conforto após os sucessos de “Sour” e “Guts”.

Para a publicação, que deu o raro selo "Best New Music" ao álbum, a obra representa um avanço na carreira da cantora, que deixou para trás parte do sarcasmo presente em músicas como “good 4 u” e “get him back!” para explorar uma fase mais madura.

“Ela é uma jovem de vinte e poucos anos ansiosa para dar grandes passos fora de sua zona de conforto”, escreveu a crítica.

A Pitchfork também elogiou a parceria entre Rodrigo e Dan Nigro, afirmando que o terceiro trabalho dos dois é “de longe o mais sofisticado” da colaboração.

Álbum tem participação de Robert Smith, do The Cure

O disco também conta com a participação de Robert Smith, vocalista da banda The Cure, na faixa “What’s Wrong With Me”.

A presença do músico reforça uma das principais influências do álbum. Ao longo do projeto, Rodrigo faz referências ao grupo britânico, incluindo uma menção à música “Just Like Heaven” na faixa “Drop Dead”.

Segundo a Variety, a cantora constrói uma espécie de “caso de amor” com o The Cure ao longo do disco, combinando elementos da banda com sua própria identidade pop.

Olivia Rodrigo consolida nova fase da carreira

Com “You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love”, Olivia Rodrigo amplia o repertório construído nos dois primeiros álbuns e mostra uma nova abordagem para suas composições.

Já a Variety destacou que Rodrigo continua demonstrando força como contadora de histórias e afirmou que sua capacidade de acompanhar “todo o arco de um relacionamento” é mais uma prova de seu talento como compositora.

O novo álbum chega após uma fase de grande sucesso para a cantora. “Guts”, lançado em 2023, alcançou o topo da Billboard 200 e deu origem à GUTS World Tour, turnê mundial encerrada em 2025.