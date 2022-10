Como votar nas eleições 2022? Guia com regras, data e candidatos

O primeiro turno das eleições de 2022 são realizadas neste domingo, dia 2 de outubro. EXAME acompanha tudo em tempo real para ajudar o eleitor a tomar a melhor decisão. Para isso, preparamos um Guia das Eleições 2022 que reúne as principais informações úteis para o dia da votação, análises, pesquisas eleitorais, e o perfil dos candidatos à Presidência e ao governo dos 26 estados, mais o Distrito Federal.

Além deste guia, o leitor de EXAME também pode acompanhar tudo sobre as eleições no site criado especialmente para o pleito de 2022. Nas redes sociais (Facebook, Instagram, TikTok, Twitter e YouTube), conteúdos multimídia complementam a cobertura das eleições. A partir das 17h30, EXAME fará uma transmissão ao vivo no YouTube com Maurício Moura, presidente do Ideia, e outros analistas políticos.

Tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, EXAME traz a apuração em tempo real dos cargos de presidente e de governador.

Quando é a eleição 2022?

O primeiro turno das eleições de 2022 está marcado para o dia 2 de outubro, já o segundo turno é no dia 30 de outubro. Diferentemente de outros anos, para esta eleição, o fuso horário para a votação é um só em todo o país, o de Brasília, das 8h às 17h.

Quem é obrigado a votar

O voto é facultativo para maiores de 16 anos e menores de 18 anos; maiores de 70 anos; e, analfabetos.

Quais cargos estão em disputa em 2022

Nas eleições de 2022 são escolhidos os cargos de deputado estadual, governador, deputado federal, deputado distrital (para quem mora no Distrito Federal), um senador e presidente da República. O segundo turno é somente para cargos de governador e presidente, caso nenhum candidato atinja 50% mais um dos votos válidos.

Qual a ordem da votação

Deputado federal : quatro dígitos

: quatro dígitos Deputado estadual ou distrital : cinco dígitos

: cinco dígitos Senador : três dígitos

: três dígitos Governador : dois dígitos

: dois dígitos Presidente: dois dígitos

Quais documentos preciso levar

É necessário levar apenas um documento de identificação oficial com foto. A apresentação do título eleitoral no dia do pleito não é obrigatória. São aceitos como documento a identidade, a carteira de motorista com foto, o certificado de reservista, a carteira de trabalho, o passaporte e a identidade funcional emitida por órgão de classe. Esses documentos podem ser usados ainda que a data de validade esteja vencida. As certidões de nascimento ou de casamento, no entanto, não valem como prova de identidade na hora de votar.

Como saber o número do título de eleitor

Para saber o número do seu título de eleitor e o local de votação, basta acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e preencher o formulário com os dados necessários. Outra forma é usar o aplicativo e-Título, disponível para Android e iOS. No dia da eleição, se souber o local de votação, não é necessário levar o título, basta um documento de identificação com foto.

Onde achar meu local de votação

Para consultar o seu local de votação, acesse título e local de votação no site do TSE. Preencha seus dados em todos os campos. Depois, escolha consultar pelo nome ou pelo título de eleitor. Vale ressaltar que é necessário que os dados informados estejam conforme o cadastro eleitoral, ou seja, de acordo com os dados fornecidos na emissão do seu título de eleitor. Você também pode baixar o e-Título (Android e iOS) e encontrar essas informações. Mas fique atento que só é possível baixar o e-título até o sábado, 1º de outubro.

O que pode e não pode no dia da eleição

No dia da votação, o eleitor pode manifestar a convicção político-ideológica de forma individual e silenciosa. Isso significa que é permitido o uso de bandeiras, broches, dísticos, adesivos e camisetas. Contudo, é proibido promover aglomerações com pessoas uniformizadas ou portando quaisquer insígnias que identifiquem candidata ou candidato, partido, coligação ou federação.

Como justificar ausência do voto

Quem estiver fora do domicílio eleitoral no dia do pleito pode utilizar o e-Título (Android e iOS) para justificar a ausência às urnas, sem a necessidade de se deslocar para apresentar o requerimento. Essa funcionalidade estará disponível nos dois turnos, durante o horário da votação, das 8h às 17h.

Quem não puder justificar a ausência no dia da eleição tem o prazo de até 60 dias após cada turno para regularizar a situação eleitoral sem o pagamento da multa. Os canais para realizar o procedimento online são o e-Título e o Sistema Justifica. Nesse caso, além de preencher o requerimento, é necessário anexar documentos que comprovem o motivo alegado, pois a justificativa não é automática e poderá ser ou não concedida pelo juiz eleitoral.

Pode votar de bermuda?

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) esclarece que não existe um "dress code" específico para a votação. Só não é permitido votar sem camisa ou com roupa de banho. Portanto, é possível ir de bermuda, chinelo ou e de regata, por exemplo, aos locais de votação.

Quem são os candidatos

Presidente

O cenário da disputa pela Presidência da República tem 11 nomes que se colocaram como opção para assumir o Palácio do Planalto. Os três que mais pontuam nas pesquisas de intenção de voto são o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT).

Ainda são candidatos Eymael (Democracia Cristã), Felipe D’Ávila (Novo), Leonardo Péricles (Unidade Popular), Padre Kelmon (PTB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Sofia Manzano (PCB), e Vera Lúcia (PSTU). Veja o perfil de todos os candidatos a presidente.

Pesquisas eleitorais

Até o primeiro turno das eleições, diversos institutos divulgam pesquisas de intenção de voto. Veja como foram as últimas pesquisas eleitorais de 2022:

