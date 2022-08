Quem são os candidatos ao governo do Pará nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Pará tem nove nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Pará, formatada por ordem alfabética.

Adolfo Oliveira (PSOL)

Adolfo Oliveira, 37 anos, geógrafo e professor da Universidade Federal do Pará (UFPA), é também formado em Pedagogia pela Universidade do Estado do Pará (Uepa). Ele tem pós-doutorado em Geografia pela Cardiff University, de Londres. Possui atuação no movimento sindical na UFPA. A cabeleireira Vera Rodrigues, de 39 anos, também do PSOL, será candidata a vice.

Cleber Rabelo (PSTU)

Cleber Rabelo, 49 anos, maranhense do município de Bacuri, Rabelo é operário do setor da construção civil e dirigente sindical. Ele já concorreu três vezes ao cargo de prefeito de Belém e também ao governo estadual. Em 2012, foi eleito vereador por Belém. A candidata à vice-governadora é a professora Benedita do Amaral (PSTU), de 67 anos.

Dr. Felipe (PRTB)

Dr. Felipe tem 37 anos, é médico cardiologista e produtor rural. É natural do município de Xinguara, no sul do Pará. Esta será sua primeira disputa eleitoral. O vice é Fernando Dourado, de 50 anos, que foi atleta profissional e é técnico em desportos, do mesmo partido.

Helder Barbalho (MDB)

Atual governador do estado, Helder Barbalho, 43 anos, tenta a reeleição. Formado em administração e pós-graduado com MBA executivo em gestão pública, ele já foi ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos e da Integração Nacional. Também, foi vereador e prefeito da cidade de Ananindeua (PA) e deputado estadual. A candidata a vice é a servidora pública estadual Hana Ghassan (MDB), de 54 anos.

Major Marcony (Solidariedade)

Major Marcony tem 51 anos, natural de Belém, é militar da reserva do Exército e também empresário do segmento da segurança pública. Atual presidente do partido no estado do Pará, ele concorre ao cargo de governador pela primeira vez. O vice na chapa é o administrador Nilo Noronha, 59 anos, do Solidariedade.

Paulo Roseira (AGIR)

Paulo Roseira tem 63 anos, é natural de Belém, e engenheiro por formação. Casado, esta é a primeira vez que concorre a um cargo eletivo. Seu vice na chapa é o advogado Murilo Monteiro, de 39 anos, do mesmo partido.

Shirley Helena Rolim de Souza (Pros)

Presidente da legenda no Pará, é natural de Belém. Shirley Helena Rolim de Souza é pedagoga de formação. A candidata de 49 anos trabalha na rede pública municipal de Barcarena, na região metropolitana de Belém. É a primeira vez que concorre a um cargo público. O vice na chapa é o comerciante Ricardo Cunha, de 48 anos.

Sofia Couto (PMB)

Presidente estadual do PMB, Sofia Couto tem 56 anos e está na política há 12 anos. Nasceu em Belém e foi suplente de vereadora em 2012 e 2016, e suplente de deputada estadual em 2018. É a primeira vez que concorre ao cargo de governadora. O vice na chapa é o bombeiro militar Luciano Nazareno de Furtado Sewnarine, conhecido como Luciano Bombeiro, de 45 anos.

Zequinha Marinho (PL)

Zequinha Marinho tem 62 anos e é senador pelo Pará. Já ocupou o cargo de vice-governador de 2015 a 2019. Também foi deputado estadual e federal. Formado em pedagogia, ele tem pós-graduação em administração pública. A candidata dele à vice é a servidora pública municipal Rosiany Eguchi (PSC), de 49 anos.

Candidatos ao Senado pelo estado do Pará

Beto Faro (PT)

Delegado Jardel (Podemos)

Elielton Lira (Avante)

Flexa (PP)

Gideon (Agir)

Mario Couto (PL)

Paulo Castelo Branco (Pros)

Pioneiro (PSDB)

Professor João Santiago (PSTU)

Renata Fonseca (PRTB)

Sabbá (PMB)

(Com Agência Brasil)

