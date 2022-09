Pesquisa governo SP: Haddad tem 30%, Tarcísio aparece com 22%, e Rodrigo, 18%, mostra EXAME/IDEIA

A corrida pelo governo de São Paulo tem Fernando Haddad (PT) na liderança, com 30% nas intenções de voto no primeiro turno em pergunta estimulada. Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Rodrigo Garcia (PSDB) estão logo depois, com 22% e 18% respectivamente. Eles são considerados empatados por estarem dentro da margem de erro de três pontos. Os números são da pesquisa eleitoral EXAME/IDEIA, divulgada nesta quinta-feira, 22.

Atrás do trio estão outros sete nomes que somam 7% das intenções de voto. Os que não sabem são 11%, e os que dizem votar em branco ou nulo totalizam 14%.

Para a pesquisa, foram ouvidas 1.200 pessoas do estado de São Paulo entre os dias 16 e 21 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

A sondagem foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número SP-06629/2022. A EXAME/IDEIA é um projeto que une EXAME e o IDEIA, instituto de pesquisa especializado em opinião pública. Veja o relatório completo.

Cila Schulman, vice-presidente do instituto de pesquisa IDEIA, avalia que esse empate técnico entre Tarcísio e Rodrigo é resultado de uma intensa campanha de ataques mútuos.

“A fase de ataques na propaganda eleitoral atingiu negativamente tanto Tarcísio de Freitas quanto Rodrigo Garcia - dois candidatos que iniciaram a disputa com alto grau de desconhecimento e agora estão tecnicamente empatados tanto na intenção de votos quanto na rejeição. No índice de rejeição, ambos estão com 15%”, afirma.

Fernando Haddad lidera entre os mais jovens, de 16 a 24 anos, com 36% das intenções de voto. No grupo de mais velhos, acima de 60 anos, Haddad e Tarcísio têm os mesmos 26%. Por região, o petista tem 32% das intenções de voto na capital paulista no primeiro turno. Na região de Marília, no interior do estado, Tarcísio tem ampla vantagem, com 46%.

Em uma pergunta espontânea, sem os nomes apresentados aos entrevistados, Haddad aparece com 16%, seguido de Tarcísio, com 16%, e Garcia tem 6%. Os demais nomes não pontuaram. Os que dizem que não sabem somam 47%.

Segundo turno

EXAME/IDEIA testou cenários de segundo turno. Haddad venceria os dois confrontos simulados. Um contra Garcia (43% a 35%), e outro com Tarcísio (47% a 38%). A pesquisa ainda fez um teste entre o tucano e o ex-ministro do governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). Na disputa, os dois aparecem empatados, dentro da margem de erro de três pontos, com leve vantagem a Garcia: 34% a 31%.

Rejeição

Em primeiro lugar no primeiro turno, Fernando Haddad também é o mais rejeitado, com 36%. Tarcísio e Garcia têm 15% de rejeição cada. Cila Schulman pontua que esse alto índice do petista é um ponto de atenção, principalmente no segundo turno, que ele entre um dos dois com menor rejeição do eleitorado.

“A eleição de São Paulo ainda pode provocar emoções e reviravoltas nestes últimos dias do primeiro turno, já que 41% dos eleitores ainda não sabem em quem vão votar na pesquisa espontânea, quando não são apresentados aos nomes dos candidatos, e o mesmo índice de 41% diz que pode mudar sua opção de candidato até o dia 2 de outubro”, afirma.

Senado

O ex-governador Márcio França (PSB) lidera a corrida por uma vaga no Senado pelo estado de São Paulo, segundo pesquisa EXAME/IDEIA. Marcos Pontes (PL) está em segundo lugar, seguido de Janaína Paschoal (PRTB). França tem 32% das intenções de voto, à frente de Pontes, que pontua 18%. Em terceiro lugar, vem Janaína Paschoal (PRTB), com 6%.

