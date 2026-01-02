Quando começa o Carnaval em 2026? Veja calendário

O Carnaval de 2026 já tem datas definidas, e milhões de brasileiros e turistas de todo o mundo já começam a se programar para uma das maiores festas populares do planeta.

A celebração movimenta cidades de norte a sul do país com desfiles oficiais, blocos de rua, trios elétricos e eventos culturais.

Carnaval de 2026

O Carnaval desse ano será de 14 a 18 de fevereiro. Apesar disso, a festa costuma começar na sexta-feira (13 de fevereiro) e segue pelos dias: