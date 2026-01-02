Quando começa o Carnaval em 2026? Veja calendário

Carnaval: celebração movimenta cidades com blocos, trios elétricos e desfiles (Tomaz Silva/Agência Brasil)
Redação Exame
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15h43.
O Carnaval de 2026 já tem datas definidas, e milhões de brasileiros e turistas de todo o mundo já começam a se programar para uma das maiores festas populares do planeta.
A celebração movimenta cidades de norte a sul do país com desfiles oficiais, blocos de rua, trios elétricos e eventos culturais.
O Carnaval desse ano será de 14 a 18 de fevereiro. Apesar disso, a festa costuma começar na sexta-feira (13 de fevereiro) e segue pelos dias:
No Brasil, o Carnaval não é feriado nacional obrigatório, mas costuma ser ponto facultativo em muitas cidades, com folgas na segunda-feira e na terça-feira de Carnaval e, muitas vezes, na quarta-feira de Cinzas até o meio-dia.
A data do Carnaval é móvel e muda a cada ano, dependendo do calendário da Igreja Católica e estão relacionados à Páscoa, às estações do ano e ao calendário lunar.
O Carnaval acontece 47 dias antes da Páscoa, e a terça-feira de Carnaval é exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos. O cálculo começa com o equinócio de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração.
A Páscoa é definida como o primeiro domingo após a primeira Lua cheia que ocorre após o equinócio de março, e o Carnaval é calculado a partir desta data.