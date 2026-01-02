Brasil

Quando começa o Carnaval em 2026? Veja calendário

Datas ajudam foliões a se programarem para viagens, blocos e desfiles pelo Brasil

Carnaval: celebração movimenta cidades com blocos, trios elétricos e desfiles (Tomaz Silva/Agência Brasil)

Da Redação
Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 15h43.

O Carnaval de 2026 já tem datas definidas, e milhões de brasileiros e turistas de todo o mundo já começam a se programar para uma das maiores festas populares do planeta.

A celebração movimenta cidades de norte a sul do país com desfiles oficiais, blocos de rua, trios elétricos e eventos culturais.

Carnaval de 2026

O Carnaval desse ano será de 14 a 18 de fevereiro. Apesar disso, a festa costuma começar na sexta-feira (13 de fevereiro) e segue pelos dias:

  • 14 de fevereiro: Sábado de Carnaval;
  • 15 de fevereiro: Domingo de Carnaval;
  • 16 de fevereiro: Segunda-feira de Carnaval (ponto facultativo)
  • 17 de fevereiro: Terça-feira de Carnaval (ponto facultativo)
  • 18 de fevereiro: Quarta-feira de Cinzas (início da Quaresma)

No Brasil, o Carnaval não é feriado nacional obrigatório, mas costuma ser ponto facultativo em muitas cidades, com folgas na segunda-feira e na terça-feira de Carnaval e, muitas vezes, na quarta-feira de Cinzas até o meio-dia.

Como a data do Carnaval é calculada?

A data do Carnaval é móvel e muda a cada ano, dependendo do calendário da Igreja Católica e estão relacionados à Páscoa, às estações do ano e ao calendário lunar.

O Carnaval acontece 47 dias antes da Páscoa, e a terça-feira de Carnaval é exatamente 40 dias antes do Domingo de Ramos. O cálculo começa com o equinócio de março, quando o dia e a noite têm a mesma duração.

A Páscoa é definida como o primeiro domingo após a primeira Lua cheia que ocorre após o equinócio de março, e o Carnaval é calculado a partir desta data.

