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A melhor embalagem é a que você não joga fora: Natura oferece 70% de desconto nos refis

Gigante de cosméticos tem 9 em cada 10 materiais recicláveis ou refiláveis e lança ação promocional em comemoração ao Dia da Reciclagem para impulsionar economia circular

Produtos refiláveis da Natura reduzem em mais de 70% as emissões de gases de efeito estufa em relação às embalagens convencionais (Divulgação)

Produtos refiláveis da Natura reduzem em mais de 70% as emissões de gases de efeito estufa em relação às embalagens convencionais (Divulgação)

Sofia Schuck
Sofia Schuck

Repórter de ESG

Publicado em 18 de maio de 2026 às 13h00.

O que vem à mente quando você pensa em refil? Para a maioria dos brasileiros, a resposta quase sempre remete a produtos de limpeza como amaciante, detergente e sabão líquido.

Mas a Natura quer provar que a indústria de cosméticos e beleza também pode liderar e inspirar a mudança rumo à economia circular. Em 1983, a empresa lançou os primeiros refis do setor e hoje colhe os frutos dessa aposta: se tornou a marca mais comprada pelos brasileiros no segmento, segundo pesquisa da Kantar.

Para marcar o Dia da Reciclagem, celebrado em 17 de maio, a Natura lançou a campanha "aqui tem refil premiado", com descontos de até 70% na compra de cinco produtos refiláveis por mês.

A ação segue até 16 de junho, Dia Mundial do Refil, e vale para compras nos canais digitais: aplicativo, site oficial, loja digital das Consultoras de Beleza e Natura no TikTok Shop.

"A campanha é um novo passo nessa jornada, transformando o hábito do refil em uma ferramenta poderosa de engajamento para ampliar o impacto positivo em rede e acelerar a conscientização", destaca Angela Pinhati, Diretora de Sustentabilidade da Natura.

Hoje, 90% dos materiais usados nos produtos da marca já são recicláveis, refiláveis, reutilizáveis ou compostáveis e a meta é chegar a 100% até 2030.

É o caso de linhas como Ekos, Tododia e Chronos contam com versões refiláveis que usam até 85% menos plástico e reduzem em mais de 70% as emissões de gases de efeito estufa em relação às embalagens convencionais.

Um dos casos mais avançados é o Ekos Concentrado Castanha, com frasco refilável feito 100% de plástico retirado dos rios da Amazônia. O produto usa 81% menos material poluente do que um refil convencional e ainda gera 55% menos resíduos.

Líder em venda de refis no Brasil

Por trás dos números há uma rede de pessoas. Em 2025, o canal de venda direta respondeu por 76% das vendas de refis da Natura.

São as consultoras de beleza da marca que, no momento da recompra, apresentam ao consumidor os benefícios econômicos e ambientais da opção e têm papel central na expansão do consumo consciente entre os brasileiros.

Para incentivar a adesão, a Natura oferece pontuação dobrada em programas de reconhecimento para consultoras que vendem itens refiláveis e mantém operações de logística reversa. O programa Recicle já está presente em cerca de 1.100 lojas por todo país.

Catadores no centro da cadeia

A estratégia de circularidade vai além das embalagens. Desde 2017, o programa Elos conecta a empresa a cooperativas de reciclagem, recicladores e fabricantes. Hoje, a rede reúne 53 cooperativas parceiras e beneficia cerca de 3 mil cooperados.

Em 2025, a companhia investiu R$ 951,6 mil em infraestrutura para essas organizações visando à melhoria das condições de trabalho e à aquisição de equipamentos como prensas e veículos logísticos.

Na Amazônia, onde a empresa mantém relação com mais de 10 mil famílias agroextrativistas, o a iniciativa Rios Vivos usa ecobarreiras e ações de limpeza em parceria com cooperativas e comunidades ribeirinhas. No ano passado, foram quase 18 mil toneladas de resíduos recuperados, o que beneficiou diretamente mais de 2,5 mil catadores.

A iniciativa dos refis está conectada à Visão 2050, que orienta a Natura rumo a um modelo de negócio 100% regenerativo. Entre as metas está o compromisso de que 100% dos plásticos do portfólio sejam de origem renovável e compostáveis.

Em abril, a Natura também foi reconhecida pelo 12º ano consecutivo no Ranking Merco Responsabilidade ESG[/grifar] como a companhia mais responsável do Brasil.

"Sermos reconhecidos como a marca mais comprada do Brasil valida nosso pioneirismo e reforça que é um caminho de sucesso", conclui a diretora de sustentabilidade.

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    1/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Embarcação no Rio Amazonas)

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    2/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Ribeirinhos navegando no Rio Amazonas)

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    3/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Familia Ribeirinha no rio Amazonas)

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    4/30 Rio Amazonas - agro - criação - bufalo - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Criação de búfalos no rio Amazonas)

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    5/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casa de palafita no rio Amazonas)

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    6/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Ribeirinhos no rio Amazonas)

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    7/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casas de palafita na margem do rio Amazonas)

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    8/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Ribeirinho navegando no rio Amazonas)

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    9/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Ribeironho acompanhado barco de turismo no rio Amazonas para pedir prendas)

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    10/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casa de Ribeiros nas margens do rio Amazonas)

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    11/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa - familia - criança Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Ribeirinho no rio Amazonas)

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    12/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)

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    13/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - canoa Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casas de Ribeirinhos nas margens do rio Amazonas)

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    14/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - barco - transporte Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Embarcação com turistas navegando no rio Amazonas)

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    15/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)

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    16/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Criaçnao de bois na margem do rio Amazonas)

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    17/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Lancha de transporte rápido de passageiros navegando no rio Amazonas)

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    18/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casa de Ribeirinho na margem do rio Amazonas)

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    19/30 Rio Amazonas - lancha - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Lancha no rio Amazonas)

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    20/30 Rio Amazonas - amazon gas - combustivel - barco amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Transporte de gás no rio Amazonas)

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    21/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)

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    22/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)

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    23/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casas de familias Ribeirinhas no rio Amazonas)

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    24/30 Rio Amazonas - barco hospital- amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Barco hospital navegando no rio Amazonas)

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    26/30 Rio Amazonas - ribeirinhas - ribeirinhos - moradia - casas palafitas - amazonia - Foto: Leandro Fonseca Data: 02/07/2025 (Casa de Ribeirinho nas margens do rio Amazonas)

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