A melhor embalagem é a que você não joga fora: Natura oferece 70% de desconto nos refis

O que vem à mente quando você pensa em refil? Para a maioria dos brasileiros, a resposta quase sempre remete a produtos de limpeza como amaciante, detergente e sabão líquido.

Mas a Natura quer provar que a indústria de cosméticos e beleza também pode liderar e inspirar a mudança rumo à economia circular. Em 1983, a empresa lançou os primeiros refis do setor e hoje colhe os frutos dessa aposta: se tornou a marca mais comprada pelos brasileiros no segmento, segundo pesquisa da Kantar.

Para marcar o Dia da Reciclagem, celebrado em 17 de maio, a Natura lançou a campanha "aqui tem refil premiado", com descontos de até 70% na compra de cinco produtos refiláveis por mês.

A ação segue até 16 de junho, Dia Mundial do Refil, e vale para compras nos canais digitais: aplicativo, site oficial, loja digital das Consultoras de Beleza e Natura no TikTok Shop.

"A campanha é um novo passo nessa jornada, transformando o hábito do refil em uma ferramenta poderosa de engajamento para ampliar o impacto positivo em rede e acelerar a conscientização", destaca Angela Pinhati, Diretora de Sustentabilidade da Natura.

Hoje, 90% dos materiais usados nos produtos da marca já são recicláveis, refiláveis, reutilizáveis ou compostáveis e a meta é chegar a 100% até 2030.

É o caso de linhas como Ekos, Tododia e Chronos contam com versões refiláveis que usam até 85% menos plástico e reduzem em mais de 70% as emissões de gases de efeito estufa em relação às embalagens convencionais.

Um dos casos mais avançados é o Ekos Concentrado Castanha, com frasco refilável feito 100% de plástico retirado dos rios da Amazônia. O produto usa 81% menos material poluente do que um refil convencional e ainda gera 55% menos resíduos.

Líder em venda de refis no Brasil

Por trás dos números há uma rede de pessoas. Em 2025, o canal de venda direta respondeu por 76% das vendas de refis da Natura.

São as consultoras de beleza da marca que, no momento da recompra, apresentam ao consumidor os benefícios econômicos e ambientais da opção e têm papel central na expansão do consumo consciente entre os brasileiros.

Para incentivar a adesão, a Natura oferece pontuação dobrada em programas de reconhecimento para consultoras que vendem itens refiláveis e mantém operações de logística reversa. O programa Recicle já está presente em cerca de 1.100 lojas por todo país.

Catadores no centro da cadeia

A estratégia de circularidade vai além das embalagens. Desde 2017, o programa Elos conecta a empresa a cooperativas de reciclagem, recicladores e fabricantes. Hoje, a rede reúne 53 cooperativas parceiras e beneficia cerca de 3 mil cooperados.

Em 2025, a companhia investiu R$ 951,6 mil em infraestrutura para essas organizações visando à melhoria das condições de trabalho e à aquisição de equipamentos como prensas e veículos logísticos.

Na Amazônia, onde a empresa mantém relação com mais de 10 mil famílias agroextrativistas, o a iniciativa Rios Vivos usa ecobarreiras e ações de limpeza em parceria com cooperativas e comunidades ribeirinhas. No ano passado, foram quase 18 mil toneladas de resíduos recuperados, o que beneficiou diretamente mais de 2,5 mil catadores.

A iniciativa dos refis está conectada à Visão 2050, que orienta a Natura rumo a um modelo de negócio 100% regenerativo. Entre as metas está o compromisso de que 100% dos plásticos do portfólio sejam de origem renovável e compostáveis.

Em abril, a Natura também foi reconhecida pelo 12º ano consecutivo no Ranking Merco Responsabilidade ESG[/grifar] como a companhia mais responsável do Brasil.

"Sermos reconhecidos como a marca mais comprada do Brasil valida nosso pioneirismo e reforça que é um caminho de sucesso", conclui a diretora de sustentabilidade.