Quem são os candidatos ao governo do Tocantins nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Tocantins tem oito nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Tocantins, formatada por ordem alfabética.

Carmen Hannud (PCO)

Carmen Hannud é psicóloga de 30 anos, mestre em ciências sociais e doutoranda em psicologia pela Universidade Federal do Pará. Athos Daniel Rodrigues da Silva, 21 anos, do mesmo partido, foi o escolhido para concorrer a vice-governador.

Coronel Ricardo Macedo (PMB)

Carlos Ricardo Macedo tem 57 anos, natural de Porto Nacional (TO), e é aviador da Força Aérea Brasileira. Esta é a primeira disputa eleitoral dele. O candidato a vice é o pastor Geldes, do mesmo partido, de 64 anos.

Dr. Luciano do Oswaldo Cruz (DC)

Luciano Cruz é médico e profissional do Hospital Geral de Palmas (HGP), de 47 anos, nunca ocupou cargo público. Já disputou os cargos de deputado estadual, prefeito e depois vice-prefeito de Palmas, deputado federal e vereador de Palmas. A vice da chapa será a administradora Luciene Mamedes, 53 anos, do mesmo partido.

Irajá (PSD)

Irajá Silvestre Filho, de 39 anos, é senador pelo Tocantins e preside o PSD no estado. É filho da também senadora Kátia Abreu (Progressistas). O candidato já ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos e também atuou como secretário estadual de Desenvolvimento Agrário. A candidata a vice da chapa é a professora Lires Ferneda, ex-prefeita de Guaraí, de 71 anos.

Karol Chaves (PSOL)

Karol Chaves é advogada de 41 anos, Karol Chaves é paulista de Osasco. É especialista em direitos das mulheres e pessoas LGBTQIA+ e mestre em desenvolvimento regional. Atua na 1ª Secretaria de Movimentos Sociais e Populares do PSOL no Tocantins. O vice da chapa é o eletricista Silvio de Sousa (PSOL), de 50 anos.

Paulo Mourão (PT)

Paulo Mourão tem 66 anos, formado em engenharia agronômica, foi deputado constituinte. Foi deputado federal por quatro mandatos, além de prefeito de Porto Nacional e deputado estadual. A candidata a vice da chapa é Professora Germana (PCdoB), 42 anos.

Ronaldo Dimas (PL)

Ronaldo Dimas tem 61 anos, natural da cidade de Frutal (MG), e é formado em Engenharia Civil pela Universidade de Uberaba. Já foi prefeito de Araguaína (TO) por dois mandatos e também foi deputado federal. Também já esteve à frente da Federação das Indústrias do Estado do Tocantins. O economista Freire Júnior, do MDB, foi anunciado como candidato a vice.

Wanderlei Barbosa (Republicanos)

Wanderlei Barbosa tem 58 anos, atual governador, e tenta a reeleição. Já foi vereador de Porto Nacional (TO) e também da capital, Palmas. Foi deputado estadual por duas vezes. Assumiu o comando do estado após renúncia de Mauro Carlesse. O candidato a vice da chapa será o ex-prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PDT), de 65 anos.

Candidatos ao Senado pelo estado do Tocantins

Andrea Schmidt (PMB)

Ataídes de Oliveira (Pros)

Bispo Guaracy (Avante)

Carlos Amastha (PSB)

Katia (PP)

Lazara Castro (DC)

Lúcia Viana (PSOL)

Mauro Carlesse (Agir)

Pastor Claudemir Lopes (Patriota)

Professora Dorinha (União Brasil)

Vanderlan Gomes (PRTB)

Vilela do PT (PT)

