Quem são os candidatos ao governo de Goiás nas eleições de 2022

A disputa pelo governo de Goiás tem nove nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador de Goiás formatada por ordem alfabética.

Cíntia Dias (PSOL)

Cíntia Dias tem 45 anos, nascida em Goiânia, é formada em ciências sociais pela Universidade Federal de Goiás e disputa a eleição ao governo do estado pela federação PSOL/Rede. Já disputou os cargos de vereadora de Goiânia e de deputada estadual. O advogado Edson Braz, 63 anos, da Rede Sustentabilidade, é o candidato a vice.

Edigar Diniz (Novo)

Edigar Diniz é escritor e empresário, tem 46 anos e é nascido em Santa Helena de Goiás (GO). Formado em ciências da computação, é mestre em engenharia de software e pós-graduado em docência universitária. Já atuou como professor universitário por 12 anos, foi coordenador e diretor em uma universidade. O engenheiro Jamil Said, de 46 anos, do Novo, é candidato a vice.

Gustavo Mendanha (Patriota)

Nascido em Goiânia, Gustavo Mendanha tem 39 anos, foi prefeito e vereador de Aparecida de Goiânia. Concorre pela coligação Patriota, Republicanos, PMN, PMB, AGIR, DC e PROS. O engenheiro Heuler Cruvinel, 44 anos, do Patriota, é o candidato a vice.

Major Vitor Hugo (PL)

Deputado federal de 45 anos, Major Vitor Hugo nasceu em Salvador (BA), é advogado e militar da reserva do Exército e foi consultor legislativo da Câmara dos Deputados. Foi líder do governo na Câmara entre 2019 e 2020. A servidora pública municipal e pastora Keila Borges, 47 anos, também do PL, é a candidata a vice.

Professora Helga (PCB)

Professora Helga, 41 anos, nascida em Ribeirão Preto (SP), é professora adjunta de Direito Público na Universidade Federal de Jataí e no Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da Universidade Federal de Goiás. Concorre pelo Partido Comunista Brasileiro. Lindomar Santos, 31 anos, agente de saúde e sanitarista, do mesmo partido, é candidato a vice.

Professor Pantaleão (UP)

O professor de história aposentado de 71 anos concorre pelo partido Unidade Popular. Pantaleão é nascido em Goiânia, já disputou eleições para vereador e prefeito de Goiânia, e para deputado estadual e federal de Goiás. A servidora pública federal Luciana Amorim, nascida em Anápolis (GO), de 30 anos, do mesmo partido, é candidata a vice.

Ronaldo Caiado (União Brasil)

O governador Ronaldo Caiado concorre à reeleição pela coligação MDB/União Brasil/Podemos/PTB/PSC PSD/ Avante / PRTB / PP / Solidariedade / PROS e PDT. Nascido em Anápolis, o médico de 72 anos já foi deputado federal e senador. O empresário, ex-deputado estadual e vereador de Goiânia do MDB, Daniel Vilela, 38 anos, nascido em Jataí, é o candidato a vice.

Vinícius Paixão (PCO)

O historiador Vinícius Paixão, de 36 anos, nascido em Goiânia, concorre ao governo de Goiás pelo Partido da Causa Operária. Já disputou o cargo de prefeito de Goiânia. A candidata a vice-governadora é a psicóloga Maria Letícia, 62 anos, do mesmo partido, nascida em Itumbiara (GO).

Wolmir Amado (PT)

Professor universitário de 60 anos, Wolmir Amado nasceu em Paim Filho (RS) concorre pela federação PT, PcdoB e PV. Foi reitor da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de Goiás e presidente do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras. Formado em filosofia, tem mestrado em história e doutorado em ciências da religião. O advogado Fernando Tibúrcio, 55 anos, nascido em Uberlândia (MG), do mesmo partido, é o candidato a vice.

Candidatos ao Senado pelo estado de Goiás

Alexandre Baldy (PP)

Antônio Paixão (PCO)

Delegado Waldir (União Brasil)

Denise Carvalho (PCdoB)

João Campos (Republicanos)

Leonardo Rizzo (Novo)

Manu Jacob (PSOL)

Marconi Perillo (PSDB)

Vilmar Rocha (PSD)

Wilder Morais (PL)

(Com Agência Brasil)

