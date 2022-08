Quem são os candidatos ao governo do Acre nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Acre tem sete nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Acre, formatada por ordem alfabética.

David Hall (Agir)

David Hall tem 35 anos, é professor de filosofia no Instituto Federal do Acre e na rede pública estadual. Vai concorrer pela segunda vez ao cargo de governador. Em 2020, disputou uma vaga de vereador. A empresária Jorgiene da Silva Carneiro, do mesmo partido, de 49 anos, é a candidata a vice-governadora.

Gladson Cameli (PP)

Gladson Cameli, 44 anos, é o atual governador. Natural de Cruzeiro do Sul (AC), o candidato já ocupou os cargos de deputado federal e de senador. Ele é sobrinho do ex-governador Orleir Cameli, que morreu em 2013. A vice na chapa será a senadora Mailza Gomes, também do Progressistas, de 45 anos.

Jorge Viana (PT)

Com 62 anos, Jorge Viana é ex-senador, e natural de Rio Branco. Engenheiro florestal, já comandou a Prefeitura de Rio Branco em duas ocasiões. Também foi governador do estado duas vezes. O vice na chapa é o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre (PT), 45 anos.

Mara Rocha (MDB)

Cylmara Fernandes da Rocha Gripp, 48 anos, natural de Rio Branco, atualmente ocupa o cargo de deputada federal. É jornalista e empresária e está concorrendo pela segunda vez a um cargo público. O pecuarista Fernando Zamora, do PRTB, de 53 anos, será o candidato a vice na chapa.

Marcio Bittar (União Brasil)

Marcio Bittar, 59 anos, atualmente ocupando uma vaga no Senado, nasceu em Franca (SP). É formado em história e é agropecuarista. Já foi eleito deputado estadual e deputado federal. Em 2004, disputou a prefeitura de Rio Branco, mas não se elegeu. A candidata a vice é a médica Georgia Cristina Micheletti, do mesmo partido, de 45 anos.

Petecão (PSD)

Sérgio de Oliveira Cunha, de 62 anos, conhecido como Petecão, atualmente ocupa uma vaga no Senado e é natural de Rio Branco (AC). Já foi deputado estadual por três mandatos consecutivos e também deputado federal. Além de político, é empresário e técnico em contabilidade. O candidato a vice é o advogado Tota Filho, do PSD, de 45 anos.

Professor Nilson (PSOL)

Nilson Euclides da Silva, de 58 anos, professor da Universidade Federal do Acre, é graduado em ciências sociais pela Universidade Federal do Acre, com mestrado e doutorado em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Vai disputar uma eleição para cargo majoritário pela primeira vez. A gestora hospitalar Jane Rosas, de 46 anos, do PSOL, será a candidata a vice.

Candidatos ao Senado pelo estado do Acre

Alan Rick (União Brasil)

Beyruth (PSDB)

Dimas Sandas (Agir)

Dra. Vanda Milani (Pros)

Dr. Jenilson Leite (PSB)

Marcia Bittar (PL)

Nazareth Araujo (PT)

Ney Amorim (Podemos)

Sanderson Silva de Moira (PSOL)

