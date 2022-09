Quem são os candidatos ao Senado por Roraima nas eleições de 2022

O estado de Roraima tem nove nomes que vão disputar o cargo de senador da República nas eleições de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a senador pelo estado do Roraima, formatada por ordem alfabética.

São quantas vagas para o Senado em 2022

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras apenas um. Em 2022, há uma vaga em disputa.

Candidatos ao governo de Roraima

Antonio Denarium (PP)

Fábio Almeida (PSOL)

Juraci Escurinho (PDT)

Rudson Leite (PV)

Teresa Surita (MDB)

*Veja o perfil de todos os candidatos ao governo do Roraima

