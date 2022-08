Quem são os candidatos ao governo do Espírito Santo nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Espírito Santo nas eleições deste ano está entre sete candidatos, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Espírito Santo, formatada por ordem alfabética.

Aridelmo Teixeira (Novo)

O ex-secretário da Fazenda da Prefeitura de Vitória Aridelmo Teixeira, 57 anos, tenta novamente ser eleito governador do Espírito Santo. O economista concorreu ao cargo em 2018, pelo PTB, e ficou em quinto lugar. A candidata a vice na chapa é a jornalista Camila Domingues, também do Novo.

Audifax Barcelos (Rede)

O economista e administrador Audifax Barcelos, 58 anos, é candidato ao governo do Espírito Santo pela primeira vez. Já foi prefeito de Serra (ES), sua cidade natal, e deputado federal. Esteve em três partidos antes de se filiar à Rede: PT, PDT e PSB. A candidata a vice na chapa é Andresa dos Bombeiros (Solidariedade).

Capitão Vinícius Sousa (PSTU)

O capitão da Polícia Militar do Espírito Santo Vinícius Sousa, 38 anos, do movimento Policiais Antifascismo, é formado em Direito e já foi candidato a vice-prefeito de Cachoeiro (ES), em 2020, na chapa de Joana D’Ark. A jornalista Soraia Chiabai é candidata a vice na chapa.

Carlos Manato (PL)

O médico Carlos Manato, 65 anos, tenta o governo do Espírito Santo pela segunda vez. Em 2018, ficou em segundo lugar na disputa. Foi deputado federal por quatro mandatos consecutivos, desde 2003. O candidato a vice na chapa é Bruno Lourenço (PTB).

Claudio Paiva (PRTB)

Nascido em Guarapari, Claudio Paiva, 62 anos, é administrador de empresas e trabalha como consultor empresarial. Em 2020, concorreu à prefeitura de Guarapari. O candidato a vice na chapa é Marco Aurélio (PRTB).

Guerino Zanon (PSD)

Ex-prefeito de Linhares, Guerino Zanon, 66 anos, deixou o posto para se candidatar ao governo do Espírito Santo. Foi deputado estadual por dois mandatos chegou a ser presidente da Assembleia Legislativa do estado. O candidato a vice na chapa é Marcus Magalhães, do mesmo partido, presidente do Sindicato dos Corretores de Café do Espírito Santo.

Renato Casagrande (PSB)

Atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande tenta a reeleição pelo PSB. Engenheiro florestal e bacharel em direito, já foi deputado estadual, deputado federal, senador, vice-governador e secretário de estado. O candidato a vice na chapa é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB).

Candidatos ao Senado pelo estado do Espírito Santo

Antonio Bungenstab (PRTB)

Coronel Lugato (DC)

Erick Musso (Republicanos)

Filipe Skiter (PSTU)

Gilberto Campos (PSol)

Idalécio Carone (Agir)

Magno Malta (PL)

Nelson Júnior (Avante)

Rose de Freitas (MDB)

