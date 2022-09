Quem são os candidatos ao Senado pelo Pará nas eleições de 2022

O estado do Pará tem onze nomes que vão disputar o cargo de senador da República nas eleições de 2022, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a senador pelo estado do Pará, formatada por ordem alfabética.

Candidatos ao Senado pelo estado do Pará

São quantas vagas para o Senado em 2022

Conhecida como "a casa dos estados", cada unidade federativa tem três representantes, de forma igualitária, no Senado. O mandato de senador da República é de oito anos. Por conta disso, há eleições em que cada estado elege dois senadores, e em outras apenas um. Em 2022, há uma vaga em disputa.

Candidatos ao governo do Pará

Adolfo Oliveira (PSOL)

Cleber Rabelo (PSTU)

Dr. Felipe (PRTB)

Helder Barbalho (MDB)

Major Marcony (Solidariedade)

Paulo Roseira (AGIR)

Shirley Helena Rolim de Souza (Pros)

Sofia Couto (PMB)

Zequinha Marinho (PL)

