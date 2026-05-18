Corpus Christi é feriado? Entenda os direitos do trabalhador em 2026

Corpus Christi: Trabalhadores podem ter direito a folga, pagamento em dobro ou compensação de horas (DOUGLAS MAGNO/AFP via Getty Images/AFP)
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Publicado em 18 de maio de 2026 às 12h03.
O Corpus Christi de 2026 será celebrado no dia 4 de junho, uma quinta-feira. Apesar da tradição religiosa e das emendas prolongadas, a data não é considerada feriado nacional no Brasil. Oficialmente, o governo federal classifica o dia como ponto facultativo.
Isso significa que empresas privadas não são obrigadas a liberar seus funcionários. A decisão depende da política interna da companhia, de acordos coletivos ou da legislação municipal e estadual.
Em algumas cidades, porém, o Corpus Christi é reconhecido como feriado municipal. Capitais como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Vitória já possuem legislação local que garante o descanso remunerado na data.
Quando o município decreta feriado, o trabalhador escalado para atuar no dia passa a ter direitos previstos pela CLT. Entre eles estão o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas ou a concessão de folga compensatória em outra data.
Confira em quais capitais Corpus Christi é feriado:
Já nas cidades em que o Corpus Christi é apenas ponto facultativo, o expediente pode ocorrer normalmente. Nesse caso, o funcionário não recebe pagamento extra apenas por trabalhar no dia, salvo se houver previsão em convenção coletiva da categoria.
A possibilidade de “emendar” a sexta-feira também depende de cada empresa. Órgãos públicos federais costumam adotar a folga prolongada, mas no setor privado a decisão varia conforme acordos internos e necessidade operacional.
Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.
A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.
A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, conforme relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém.
No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.