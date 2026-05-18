Corpus Christi é feriado? Entenda os direitos do trabalhador em 2026

O Corpus Christi de 2026 será celebrado no dia 4 de junho, uma quinta-feira. Apesar da tradição religiosa e das emendas prolongadas, a data não é considerada feriado nacional no Brasil. Oficialmente, o governo federal classifica o dia como ponto facultativo.

Decisão depende da cidade e da política da empresa

Isso significa que empresas privadas não são obrigadas a liberar seus funcionários. A decisão depende da política interna da companhia, de acordos coletivos ou da legislação municipal e estadual.

Em algumas cidades, porém, o Corpus Christi é reconhecido como feriado municipal. Capitais como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Vitória já possuem legislação local que garante o descanso remunerado na data.

Quando o município decreta feriado, o trabalhador escalado para atuar no dia passa a ter direitos previstos pela CLT. Entre eles estão o pagamento em dobro pelas horas trabalhadas ou a concessão de folga compensatória em outra data.

Confira em quais capitais Corpus Christi é feriado:

Maceió (AL)

Manaus (AM)

Salvador (BA)

Vitória (ES)

Goiânia (GO)

Belém (PA)

Aracaju (SE)

Cuiabá (MT)

Fortaleza (CE)

Campo Grande (MS)

Belo Horizonte (MG)

Curitiba (PR)

Teresina (PI)

Natal (RN)

Porto Alegre (RS)

Boa Vista (RR)

São Paulo (SP)

Macapá (AP)

Já nas cidades em que o Corpus Christi é apenas ponto facultativo, o expediente pode ocorrer normalmente. Nesse caso, o funcionário não recebe pagamento extra apenas por trabalhar no dia, salvo se houver previsão em convenção coletiva da categoria.

A possibilidade de “emendar” a sexta-feira também depende de cada empresa. Órgãos públicos federais costumam adotar a folga prolongada, mas no setor privado a decisão varia conforme acordos internos e necessidade operacional.

O que é o 'Corpus Christi'?

Corpus Christi é uma celebração da tradição católica dedicada ao sacramento da Eucaristia e sempre ocorre em uma quinta-feira, 60 dias após a Páscoa. No Brasil, a data é marcada por missas, procissões e pela confecção dos tradicionais tapetes coloridos em diversas cidades.

A data tem origem na Idade Média, vinculada às visões da freira agostiniana Juliana de Mont Cornillon (1193-1258), que solicitava uma festa específica para a eucaristia. Essas revelações foram levadas ao padre Thiago Pantaleão, que se tornou o papa Urbano IV em 1261, responsável pela oficialização da celebração.

Origem histórica da data

A festa foi estabelecida após o episódio conhecido como o milagre de Bolsena, na Itália, quando uma hóstia teria sangrado durante uma missa, conforme relatos da época. A cerimônia se tornou tradicionalmente associada aos tapetes de sal, que representam a entrada de Jesus em Jerusalém.

No Brasil, essa tradição chegou por meio da influência portuguesa e se expandiu com o uso de diversos materiais, como serragem, para compor os tapetes.