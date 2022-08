Quem são os candidatos ao governo do Mato Grosso do Sul nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Mato Grosso do Sul tem oito nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Mato Grosso do Sul, formatada por ordem alfabética.

Adonis Marcos (PSOL)

Nascido em Cascavel (PR), Adonis Marcos tem 38 anos, formado em direito é o candidato da federação Psol/Rede ao governo do estado. Já foi candidato a vereador de Campo Grande por três vezes e a deputado estadual por duas vezes. Ilmo Candido de Oliveira , 50 anos, empresário nascido em São Paulo, da Rede Sustentabilidade, é o candidato a vice.

André Puccinelli (MDB)

André Puccinello, 74 anos, nascido na Itália, é médico e produtor rural. É o candidato do MDB em coligação com o DC e o Solidariedade. Já foi governador do estado por dois mandatos consecutivos (de 2007 a 2014) e prefeito de Campo Grande por dois mandatos (de 1997 a 2005). Também foi deputado estadual e federal. A dentista Tania Garib, 67 anos, nascida em Regente Feijó (SP), do MDB, é a candidata a vice.

Capitão Contar (PRTB)

Formado pela Academia Militar das Agulhas Negras, o capitão do Exército Renan Contar, de 38 anos, nascido em Campinas (SP), é candidato pelo PRTB ao governo do estado. Eleito em 2018, atualmente é deputado estadual e presidente da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio da Assembleia Legislativa. O advogado Beto Figueiro, 54 anos, de Campo Grande, do mesmo partido, é o candidato a vice.

Eduardo Riedel (PSDB)

O empresário Eduardo Riedel, de 53 anos, nascido no Rio de Janeiro, é candidato da federação PSDB/Cidadania em coligação com Republicanos, PP, PSB, PL e PDT. Já foi presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae e diretor da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), além de ter sido secretário estadual de Governo e de Infraestrutura. O deputado estadual Barbosinha, nascido em São Simão em 1964, do PP, é o candidato a vice.

Giselle (PT)

Candidata do PT ao governo, Giselle Marques de Araújo tem 54 anos, é advogada, doutora em direito e professora universitária. Foi vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais e secretária-geral da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil no Mato Grosso do Sul (OAB-MS).O candidato a vice-governador é o vereador de Coxim e advogado Abilio Vaneli, de 40 anos, do mesmo partido.

Magno Souza (PCO)

O indígena Magno Souza, de 38 anos, é candidato do PCO ao governo do estado. Pertencente à etnia guarani-kaiowá, ele disputa sua primeira eleição. O servidor público aposentado Carlos Martins, 65 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice.

Marquinhos Trad (PSD)

Advogado de 58 anos, Marquinhos Trad é candidato do PSD, em coligação com Patriota, PTB e PSC. Foi prefeito de Campo Grande de 2017 a 2022, e deixou o cargo em abril deste ano. Trad também foi vereador da capital do Mato Grosso do Sul e deputado estadual. A candidata a vice é a médica Viviane Orro, 45 anos, do mesmo partido.

Rose Modesto (União Brasil)

A deputada federal Rose Modesto, de 44 anos, é candidata da União Brasil em coligação com PROS e Podemos. Foi vereadora de Campo Grande de 2009 a 2014 e vice-governadora do estado, além de ter sido secretária estadual de Direitos Humanos. O produtor agropecuário Alberto Schlatter, 89 anos, do Podemos, é o candidato a vice.

Candidatos ao Senado pelo estado do Mato Grosso do Sul

Anizio Tocchio (PSOL)

Jeferson Bezerra (Agir)

Juiz Odilon (PSD)

Mandetta (União Brasil)

Professor Tiago Botelho (PT)

Tereza Cristina (PP)

(Com Agência Brasil)

