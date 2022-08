Quem são os candidatos ao governo de Sergipe nas eleições de 2022

A disputa pelo governo de Sergipe tem nove nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador de Sergipe, formatada por ordem alfabética.

Delegado Alessandro (PSDB)

Alessandro Vieira, 47 anos, formado em direito, atuou como delegado da Polícia Civil de Sergipe. Em 2018, elegeu-se senador pela Rede Sustentabilidade. O vice será o empresário Milton Andrade (Cidadania), 34 anos.

Dr. Antônio Claudio Geriatra (DC)

O médico Antonio Claudio Santos das Neves, 54 anos, natural de Jequié (BA), é presidente da Associação dos Amigos dos Idosos do Brasil. Também já foi secretário de Saúde dos municípios sergipanos de Itabaiana e Macambira. Esta é a primeira vez que disputa um cargo público. A vice na chapa é a empresária Giovanna Pereira Rocha (DC), 38 anos.

Elinos Sabino (PSTU)

Servidor público federal, Elinos Sabino dos Santos, 58 anos, disputa a sua primeira eleição. Natural de São Carlos (SP), ele já foi vendedor, trabalhador rural e professor. Para vice, o partido anunciou o nome da telefonista Leide Lima, 41 anos.

Fábio (PSD)

Fábio Cruz Mitidieri, 45 anos, é deputado federal por dois mandatos e também já foi vereador de Aracaju. Natural da capital sergipana, ele é formado em administração e já ocupou os cargos de secretário municipal de esportes e de estado de trabalho. Para vice, o partido anunciou o nome do empresário Zezinho Sobral (PDT), 57 anos.

Jorge Alberto (Pros)

O militar reformado Jorge Alberto Teles Prado, 69 anos, disputa pela primeira vez uma vaga a governador. Jorge Alberto já foi candidato a prefeito de Aracaju e concorreu a uma vaga de deputado federal. O candidato a vice é o administrador Renato Lima de Araújo, 69 anos.

Niully Campos (PSOL)

Professora de direito penal e advogada criminalista, Niully, 34 anos, é militante em defesa dos direitos das mulheres. Natural de Capela (SE), ela vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. Para vice, o partido anunciou o nome Demétrio Varjão (PSOL).

Prof. Aroldo Félix (UP)

Félix, 39 anos, é professor universitário, engenheiro químico, mestre e doutor em engenharia química. Fundador e membro do Diretório Estadual do Unidade Popular pelo Socialismo, ele é natural de João Pessoa. Para vice, o partido anunciou o nome da dona de casa Luze Augusta dos Santos (UP), 37 anos.

Rogério Carvalho (PT)

Médico e professor, Carvalho, 54 anos, já trabalhou como secretário de Saúde de Aracaju, deputado estadual e federal, secretário de Saúde do estado de Sergipe. Natural de Lagarto (SE), atualmente é senador e vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. O empresário Sérgio Gama (MDB), 48 anos, será o vice na chapa.

Valmir Francisquinho (PL)

Valmir dos Santos Costa, 53 anos, é ex-vereador e ex-prefeito da cidade de Itabaiana. Francisquinho é empresário e vai disputar a sua primeira eleição para o governo do estado. Natural de Itabaiana, ele foi vereador por cinco mandatos e prefeito do município por duas vezes. Para vice, o partido anunciou o nome da advogada Emília Correia (Patriota), 60 anos.

Candidatos ao Senado pelo estado do Sergipe

Airton Costa (DC)

Delegada Danielle Garcia (Podemos)

Eduardo Amorim (PL)

Henri Clay (Psol)

Heraldo Goes (PSTU)

Laércio (PP)

Valadares Filho (PSB)

