Quem são os candidatos ao governo do Amazonas nas eleições de 2022

A disputa pelo governo do Amazonas tem oito nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador do Amazonas, formatada por ordem alfabética.

Amazonino Mendes (Cidadania)

Aos 82 anos, Amazonino Mendes nasceu em Eirunepé (AM). É formado em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Já foi governador do estado por quatro mandatos e prefeito de Manaus em três ocasiões. Ele também já ocupou uma cadeira no Senado. O vice na chapa será Humberto Michiles (PSDB), de 69 anos, suplente de deputado federal.

Carol Braz (PDT)

Natural de Manaus, Carol Braz tem 42 anos e é defensora pública e ex-secretária de estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. É formada em direito pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Já foi escrivã de Polícia e é ex-juíza. O engenheiro Cláudio Machado (PDT), de 43 anos, será o vice.

Dr. Israel Tuyuka (PSOL)

O indígena dr. Israel Tuyuka, 49 anos, nasceu em São Gabriel da Cachoeira (AM) e é médico e professor. Ele também tem mestrado em geografia humana pela Universidade de São Paulo (USP) e em ciências sociais pela Pontifícia Universidade Católica (PUC-SP). Esta será a primeira vez que ele disputa a vaga para governador. O locutor e comentarista Thomaz Barbosa, de 55 anos, do mesmo partido, é o candidato a vice.

Eduardo Braga (MDB)

Aos 61 anos, Eduardo Braga é senador pelo segundo mandato consecutivo. Já foi governador do Amazonas em duas ocasiões e prefeito de Manaus. Também foi eleito deputado estadual e deputado federal. O candidato foi ainda titular do Ministério de Minas e Energia. Ele terá como vice a Secretária Nacional de Mulheres do PT, Anne Moura.

Henrique Oliveira (Podemos)

Natural de Santa Catarina, Henrique Oliveira tem 61 anos e é formado em economia e engenharia. Já foi eleito vereador de Manaus e também deputado federal. Já foi vice-governador do Amazonas na chapa encabeçada pelo ex-governador José Melo. A vice será a deputada estadual Vera Castelo Branco (PTB), de 71 anos.

Nair Blair (Agir)

Nair Blair tem 51 anos, é empresária e nasceu em Manaus. Ela vai disputar pela primeira vez o governo do Amazonas. Em 2018, foi candidata a deputada distrital no Distrito Federal (DF). A vice será a odontóloga Rita Nobre também do Agir e com 51 anos.

Ricardo Nicolau (Solidariedade)

Ex-vereador de Manaus, Ricardo Nicolau tem 46 anos e cumpre o quinto mandato de deputado estadual, tendo presidido a Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) em 2011 e 2012. A vice será a professora e suplente de vereador de Manaus Cristiane Balieiro, de 41 anos, do PSB.

Wilson Lima (União Brasil)

Wilson Lima tem 46 anos e é candidato à reeleição. Ele é formado em Jornalismo e natural de Santarém (PA). Foi repórter, radialista e apresentador do programa Alô Amazonas. O vice-governador na chapa é Tadeu de Souza (Avante), 50 anos.

Candidatos ao Senado pelo estado do Amazonas

Arthur Neto (PSDB)

Bessa (Solidariedade)

Coronel Menezes (PL)

Luiz Castro (PDT)

Marília Freire (PSOL)

Omar Aziz (PSD)

Pastor Peter Miranda (Agir)

(Com Agência Brasil)

