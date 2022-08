Quem são os candidatos ao governo de Pernambuco nas eleições de 2022

A disputa pelo governo de Pernambuco tem 11 nomes, de acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Veja a lista completa de candidatos a governador de Pernambuco, formatada por ordem alfabética.

Anderson Ferreira (PL)

Natural do Recife, Anderson Ferreira, 49 anos, é empresário. Ex-prefeito de Jaboatão dos Guararapes, por dois mandatos, largou o cargo para disputar a eleição para o governo estadual. Antes disso já ocupou o cargo de deputado federal por dois mandatos (2011-2016), deixando o segundo mandato na metade para se candidatar a prefeito. Presidente estadual da legenda, ele terá como vice a advogada e correligionária Izabel Urquiza, 54 anos.

Claudia Ribeiro (PSTU)

Cláudia Ribeiro, 50 anos, é formada em pedagogia pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Atualmente é professora da rede municipal de ensino da prefeitura do Recife. Atuou no movimento sindical no Sindicato Municipal dos Professores do Recife (Simpere) e já fez parte da Executiva Estadual da Central Sindical e Popular (CSP Conlutas). O candidato a vice é Professor Mariano, 57 anos, do mesmo partido.

Danilo Cabral (PSB)

Deputado federal no terceiro mandato, Danilo Cabral, 55 anos, também já foi vereador do Recife. Auditor da Receita Federal, o candidato já foi titular da secretaria de Administração de Recife e das secretarias estaduais de Educação, de Cidades e de Planejamento e Gestão de Pernambuco. Luciana Santos (PCdoB) será vice na chapa, 56 anos.

Jadilson Bombeiro (PMB)

Sargento do Corpo de Bombeiros, Jadilson Francisco de Andrade, 44 anos, também é bacharel em direito e formado em ciências políticas. O candidato também já foi jogador de futebol, atuando em times de Pernambuco. Desde 2020, é suplente de vereador em Olinda. A vice na chapa será Fernanda Souto Maior, 41 anos, do mesmo partido.

João Arnaldo (PSOL)

Advogado, 47 anos, João Arnaldo é mestre em desenvolvimento e meio ambiente e doutorando em direito ambiental e sustentabilidade. Natural de Salgueiro (PE), Arnaldo foi candidato a vice-prefeito do Recife em 2020. Alice Gabino (Rede Sustentabilidade), 42 anos, será vice na chapa.

Jones Manoel (PCB)

Professor de história, 32 anos, comunicador, educador popular e youtuber, Jones Manoel em mestrado em serviço social. Começou a militância política ao criar um cursinho gratuito para jovens da comunidade, há mais de dez anos na comunidade da Borborema, na zona sul do Recife, onde mora. A vice na chapa será a assistente social Raline Almeida, 31 anos, do mesmo partido.

Marília Arraes (Solidariedade)

Neta do ex-governador de Pernambuco, Miguel Arraes, Marília Arraes, 38 anos, iniciou sua militância ainda jovem no movimento estudantil na Faculdade de Direito do Recife. Atualmente, é deputada federal e foi vereadora do Recife por três mandatos. Já disputou a prefeitura do Recife em 2020. Sebastião Oliveira (Avante), 54 anos, será vice na chapa.

Miguel Coelho (União Brasil)

Natural do Recife, Miguel Coelho, 33 anos, é filho do senador pernambucano Fernando Bezerra Coelho (MDB) e já ocupou o cargo de deputado estadual. Também foi prefeito de Petrolina. Formado em direito, tem pós-graduação em liderança e gestão pública. Alessandra Vieira, 49 anos, do mesmo partido, será a vice na chapa.

Pastor Wellington (PTB)

Advogado e pastor evangélico, tem 49 anos. Natural de Garanhuns, Pastor Wellington já foi candidato a vice-prefeito do Recife, em 2020. A advogada Caroline Tosaka (PTB), 39 anos, será vice na chapa.

Raquel Lyra (PSDB)

Servidora concursada da Procuradoria Geral do Estado, 44 anos, Raquel Lyra é formada em direito pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), com pós-graduação em direito econômico e de empresas. Se elegeu deputada estadual por duas vezes e foi secretária da Infância e Juventude do Estado. Foi eleita prefeita de Caruaru (PE) em 2016 e reeleita em 2020. A vice na chapa será a deputada Priscila Krause (Cidadania), 44 anos.

Ubiracy Olímpio (PCO)

Ubiracy Olímpio da Silva, 49 anos, natural de Recife, é poeta e escritor. Trabalha como representante comercial. Já disputou o cargo de prefeito de Jaboatão dos Guararapes, cidade onde mora.

Candidatos ao Senado pelo estado de Pernambuco

Andréa de Paula (PSD)

Cantor Esteves Jacinto (PRTB)

Carlos Andrade Lima (União Brasil)

Dayse Medeiros (PSTU)

Eugênia Lima (PSOL)

Gilson Machado (PL)

Guilherme Coelho (PSDB)

Roberta Rita (PCO)

Teresa Leitão (PT)

