Heineken lança linha Ultimate, com cerveja de 97 calorias e sem glúten

O Grupo Heineken anunciou nesta segunda-feira, 18, o lançamento global da Heineken Ultimate, uma cerveja sem glúten, com menor teor alcoólico e redução de 30% no valor calórico em comparação com a versão regular da marca. No total, a garrafa tem somente 97 calorias.

O Brasil foi escolhido como o primeiro mercado do mundo a receber o produto, que começará a ser distribuído este mês nos estados de São Paulo e Minas Gerais. É o primeiro lançamento da marca que traz a redução calórica e a receita sem glúten com álcool na fórmula.

A estratégia repete o movimento de ampliação de portfólio iniciado com a Heineken 0.0, que já corresponde a 5% da volume da companhia. A ambição global é chegar a 10%. “É um mercado que dobrou de tamanho desde 2020, quando lançamos a cerveja zero álcool. Esse ano ela cresce 30%, vem forte. Acho que conseguimos tirar o estigma de ter que justificar o porquê de beber sem álcool”, diz Cecília Bottai, vice-presidente de marketing do Grupo Heineken no Brasil, em entrevista à EXAME.

A Heineken 0.0 foi adotada sobretudo pela geração mais jovem, que vem rejeitando o consumo de álcool e bebidas calóricas nos últimos anos. Com o lançamento, no entanto, o grupo quer atingir um público diferente com a linha Ultimate.

"O público está mudando a forma como consome cerveja no mundo, mas principalmente no Brasil. O público da Ultimate é aquele que quer continuar tendo a presença do álcool, mas em um produto mais balanceado. Nenhum produto nessa categoria consegue reduzir o tanto de calorias que conseguimos nessa linha, sem abrir mão do sabor", afirma Maurício Giamellaro, CEO do Grupo Heineken no Brasil.

Segundo o executivo, o ineditismo do lançamento no país reflete a relevância do mercado brasileiro para a matriz global. Atualmente, o país é o segundo maior para a operação global da Heineken NV.

A subsidiária brasileira conta com 13 unidades produtivas no país e está finalizando a construção de sua 14ª fábrica, localizada no município de Passos (MG).

Desenvolvimento braseiro para produto global

A linha Ultimate foi desenvolvida no Brasil, com o apoio do time Global. O maior desafio, contam os executivos, foi manter o sabor fiel à cerveja regular da marca.

“Todos os outros ingredientes foram mantidos. Ela é puro malte, tem leveduras específicas da marca. Foi difícil encontrar, mas achamos um equilíbrio entre todos esses ingredientes para se manter fiel ao sabor”, explica Cecília. “Não tem uma tecnologia específica, foi uma construção de receita.”

Giamellaro acrescenta, ainda, que a cerveja continua sendo produzida em tanques horizontais. “É o que traz esse sabor específico da Heineken”.

Diversificação e portfólio não alcoólico

O lançamento da versão de baixa caloria faz parte de um plano de diversificação que a companhia vem acelerando nos últimos anos para ir além da cerveja tradicional.

Atualmente, o portfólio do grupo no Brasil já abriga opções sem glúten, bebidas funcionais e marcas de terceiros, como Amstel Ultra, Sol, Praya Lager, Baer Mate e as águas da marca Mamba.

Para Cecília, o objetivo é cercar o consumidor em diferentes momentos do dia.

"Ampliamos o ecossistema da marca para oferecer ao consumidor um portfólio capaz de acompanhar diferentes ocasiões e preferências — desde bebidas low/no até opções regulares", diz ela.

O rolo compressor de distribuição da Heineken Ultimate será faseado. Após a estreia em São Paulo e Minas Gerais em maio, o rótulo chega aos pontos de venda do Rio de Janeiro e do Espírito Santo em julho, antes de iniciar a expansão para o restante do território nacional.

O produto chega ao varejo com o preço sugerido de R$ 6,49 para a versão em lata e R$ 7,29 para a garrafa long neck.